Esta es la serie de Vampiros que llegará al servicio streaming para reemplazar o igualar el éxito de Crepúsculo

Una nueva historia de vampiros está por llegar. Ésta busca igualar o superar el éxito de Crepúsculo que ahora que está disponible en Netflix sigue causando sensación y demostrando que el público, incluso de las nuevas generaciones, está ávido de este tipo de dramas románticos a través de personajes pocos convencionales, pero que, sin duda, los enamora y permite crear un "boom" en este género que a veces es calificado de "cursi".

Esto no ha sido impedimento para los creadores y por eso, para este 2021 se tiene previsto el estreno de una propuesta que traerá a la plataforma streaming nuevos rostros, situaciones, conflictos amorosos y desenlaces dramáticos e inolvidables. A través de First Kill se espera alcanzar ese ambicioso objetivo del que te revelamos más detalles.

Esta es la serie de Vampiros que llegará a Netflix para reemplazar o igualar el éxito de Crepúsculo

Esta producción que espera emular a Crepúsculo está basada en la novela Vampires Never Get Old: Tales with Fresh Bite, sin embargo, contará con una adaptación más corta, novedosa, entretenida, pero que no perderá la esencia de lo escrito por Zoraida Córdova y Natalie C. Parker. El universo de esta trama es muy amplio hasta el punto que no solo se sufrirá a través del drama propio del amor y desamor, sino que también mostrará aspectos enfocados en la comunidad LGBTQ+.

Esto es un plus para este ambicioso proyecto que está encabezado por Emma Roberts quien fungirá como productora ejecutiva y que a través de 8 capítulos de una hora cada uno, deberá crear una conexión especial a través de cada uno de los personajes que aún no ha sido develados debido a que este proyecto aún se encuentra en la etapa de preproducción.

Sin embargo, se estima que esté listo para este 2021, año en el que esperan ocupar ese espacio en el que las nuevas generaciones buscan historias de amor diferentes o que planteen argumentos diferentes a los ya presentados en otras series.

Sinopsis de First Kill

Y aunque aún faltan muchos detalles por confirmar o revelar, lo que sí es oficial es la descripción de esta historia, pues Deadline se dio a la tarea de develar parte de lo que se viene con este ambicioso proyecto:

"Cuando llega el momento de que la vampira adolescente Juliette haga su primera muerte para poder ocupar su lugar entre una poderosa familia de vampiros, pone su mirada en una nueva chica en la ciudad llamada Calliope. Para sorpresa de Juliette, Calliope es una cazadora de vampiros de una familia de famosos asesinos. Ambas encuentran que la otra no será tan fácil de matar, pero sí es demasiado fácil enamorarse".

Aquí se descubren los nombres de los personajes principales y parte del drama que próximamente tratará de emular o superar el éxito de Crepúsculo que hasta ahora sigue avasallante y genera muchas reacciones al público que queda cautivado desde la primera entrega. Aunque los más "expertos" o críticos aseguran que First Kill también contiene dosis de Buffy Cazavampiros que ha despertado el interés en las nuevas generaciones quienes pueden verla ahora por Amazon Prime.

Queda esperar qué más detalles saldrán a flote, sobre todo cuando se inicien las grabaciones y se vayan conociendo los rostros de quienes llevarán adelante esta historia que promete cautivar a quienes gustan de este tipo de dramas juveniles del más alto impacto.

