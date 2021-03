Detienen a Eduardo 'N' por probable violación contra la actriz Danny Berriel

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó a través de sus redes sociales de la detención de Eduardo "N" por su probable participación en el delito de violación cometida en Acapulco en marzo del año pasado contra la actriz Danny Berriel.

¿Te gusta apostar? Todo lo que debemos saber sobre las apuestas Online

Las autoridades capitalinas señalaron que Eduardo "N" fue entregado a la Fiscalía General del Estado de Guerrero tras ser detenido en cumplimiento de una orden de aprehensión.

Personal de la @PDI_FGJCDMX, en colaboración institucional con la @FGEGuerrero, cumplimentó una orden de aprehensión contra un hombre por su probable participación en el delito de violación, cometida en Acapulco en marzo del año pasado https://t.co/jLG3q6ML4d @LxsDelAquelarre pic.twitter.com/ogz8FQJduO — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) March 8, 2021

La historia de Danny Berriel…

La conductora de televisión Danny Berriel denunció a través de un video en sus redes sociales que habría sido víctima de abuso por parte de su ex novio, el actor Gonzalo Peña y un amigo suyo, de nombre Eduardo "N", siendo este último quien la habría violentado, mientras que señala, el actor no habría hecho nada para impedirlo.

Denuncian a YosStop por probable pornografía infantil tras reproducir material gráfico de una menor De acuerdo con la asociación FemXFem, YosStop afirmó haber recibido, reproducido y tener almacenado el video de un violación contra una menor de edad

En el video, Berriel detalló que los hechos habrían sucedido el 14 de marzo de 2020 cuando se encontraban de viaje en Acapulco, “El 14 de marzo de 2020, me violaron en Acapulco”, fue la denuncia pública que hizo la joven, quien señaló como responsables a Gonzalo Peña y Eduardo Ojeda

La presunta víctima habría denunciado desde el día que todo habría sucedido pero dice, no ha avanzado su caso, “La denuncia ya está puesta, la puse hace un año, justo el día que pasó y pues no ha pasado nada, ellos siguen libres y ellos siguen su vida como si nada hubiera pasado. Es más, me acosan, me mandan mensajes”, explicó.

Instagram

"Te digo a ti, Gonzalo: ‘no entiendo, no entiendo por qué sigues buscándome a mi y no entiendo por qué ahora estás buscando a mi hermana. No entiendo por qué si viste que me estaban violando, no me ayudaste. No entiendo, no lo voy a entender, pero quiero que sepas que te perdono, tú en los mensajes me dices… me pides perdón ¿no? Aquí está la respuesta, te perdono pero eres cómplice de mi violación, tú estuviste presente, y la denuncia también está puesta para ti", dijo la actriz y conductora en un video publicado en Instagram.

Cuántos años de cárcel podría pasar YosStop por la acusación de pornografía infantil Abogadas explicaron que la situación de YosStop se complica por los delitos de almacenamiento y reproducción de un video pornográfico

También puedes ver: