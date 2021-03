El director de 'WandaVision' explica si la serie tendrá o no una segunda temporada

Mucho antes del estreno de 'WandaVision' hace ocho semanas, los protagonistas y el director Matt Shakman aseguraban que la serie no tendría una segunda temporada, tras preparar la ficción para una sola y con nueve episodios. Pero el recibimiento del público podría cambiar eso.

La serie sobre Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) y su amado Visión (Paul Bettany) terminó siendo aclamada por los fans del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), y luego de este viernes 5 de marzo, cuando se publicó el episodio final, muchos se quedaron con ganas de más.

Si quedaste con más ganas de historias al estilo 'sitcom' o la acción que inició en el clímax de 'WandaVision', el director de la serie dio una mala noticia esta semana: confirmó a 'Collider' que no hay planes para una segunda temporada, pero dejó la puerta abierta y puso todo en manos de Marvel Studios.

"Me encanta trabajar con Marvel. Es el mejor sitio del mundo. Son geniales con los cineastas y he vivido una gran experiencia con esta serie. No tenemos planes para una temporada 2 de 'Wandavision'. Eso podría cambiar, por supuesto. Todo depende de la historia que sea", explica el director.

With just days to go before the #WandaVision finale, @lizlet asked director Matt Shakman about practical effects, the season's biggest reveal to date, Vision's heartbreaking line about grief, and the possibility of a Season 2. https://t.co/GeoheRuZEs — Collider (@Collider) March 2, 2021

Tras 'WandaVision', llega 'Falcon and the Winter Soldier'

El 19 de marzo llega a la plataforma de Disney la serie 'The Falcon and the Winter Soldier'. El Soldado del Invierno (Bucky Barnes) y Falcon (Sam Wilson) son los protagonistas de esta ficción dirigida por Kari Skogland, quien ha trabajado en 'The Walking Dead' y 'The Punisher'.

Anthony Mackie vuelve a encarnar a Falcon, mientras que Sebastian Stan será Bucky. Ambos deberán llevar sobre sus hombros el legado que dejó Capitán América (Chris Evans) tras los sucesos ocurridos en 'Avengers: Endgame'. 'Falcon and the Winter Soldier', según todas las reseñas, revelará al nuevo portador del escudo del héroe.

