Jodie Foster señala a Hollywood por no saber qué hacer con actrices que tienen de 40 a 60 años

Tuvieron que pasar 29 años para Jodie Foster, con 58, volviera a ganar en la ceremonia de los Globos de Oro. Para ella, todo se debe a que "Hollywood no sabe qué hacer con las actrices que tienen de 40 a 60 años".

Por su trabajo en 'The Silence of the Lambs', Foster ganó el premio a Mejor Actriz de Drama en la edición de 1992 del referido galardón. Por el mismo papel, triunfó en los Óscar como Mejor Actriz. Pero su carrera cinematográfica ha tenido pausas, y según criterio, se debe al paso de los años.

Jodie Foster logró recientemente el premio como Mejor Actriz de Reparto en los Globos de Oro 2021, por su interpretación como Nancy Hollander en 'The Mauritanian', y habló sobre el problema que hay en la industria del cine para darle papeles a mujeres mayores de 40 años.

Jodie Foster wins the award for Best Supporting Actress in a Motion Picture at the #GoldenGlobes. pic.twitter.com/UZlX7q7lu3 — Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021

"Es algo que definitivamente me dijo mi madre cuando era joven: 'Por cierto, cuando cumplas 40, nunca trabajarás de nuevo'. Y para mí, no ha sido verdad. He trabajado con 40 años. Fue definitivamente duro encontrar películas. Es normal. Creo que cada vez que te vuelves más viejo, es más difícil encontrar películas", explica la actriz a 'SensaCine'.

Foster destacó: "Creo que es verdad que hay un período de tiempo embarazoso donde intentan averiguar qué hacer con mujeres que tienen de entre 40 a 60 años. Sigo diciendo que estoy muy emocionada de interpretar personajes en mis 60, 70 y 80 años, porque siento como que voy a ser capaz de interpretar más partes interesantes. Así que eso es lo que he estado haciendo, interpretar personajes mayores".

Su papel en 'The Mauritanian'

Foster da vida a Nancy Hollander en 'The Mauritanian', una abogada que sacó a relucir las memorias de Mohamedou Ould Slahi, un mauritanio que fue encerrado en Guantánamo durante muchos años sin ningún cargo ni juicio por estar bajo sospecha de ser un terrorista de Al Qaeda.

"Tuve mucha suerte. Estuve en contacto con Nancy un par de veces, una en Londres y otra en Nueva York antes de empezar a rodar. Hablamos un poco e investigué mucho también y luego tuve suerte porque pudo venir al rodaje", contó la actriz sobre su trabajo.

Además, reveló una anécdota sobre Mohamedou, interpretado en la cinta por Tahar Rahim: "De hecho, Mohamedou pudo dejar Mauritania por primera vez desde que le dejaron salir de Guantánamo, así que era la primera vez que podría cruzar la frontera y vino a Sudáfrica donde pudieron estar los dos juntos, así que fue una investigación incluso más especial ver a ellos dos reunirse".

