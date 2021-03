Lucero lleva de la forma más elegante este vestido blanco off shoulder de flecos y con capa

Lucero llegó al mundo del espectáculo desde la niñez, encontrándose con un ambiente que la cautivó y, más de 40 años después, sigue enamorada de lo que hace. Con tan solo 13 años protagonizó su primera telenovela y a la vez, iniciaba también su carrera como cantante, sorprendiendo a todos con su impresionante voz hasta la fecha.

Y tal parece que ahora su hija, Lucero Mijares, fruto de su pasado matrimonio con el también cantante Manuel Mijares, quiere seguir sus pasos en la escena artística, también como cantante. A sus 16 años y con los mejores maestros a su lado, tiene el éxito totalmente asegurado.

Lucero cuenta sobre la experiencia de cantar con su hija

La protagonista de telenovelas como Por ella soy Eva y Soy tu dueña, ha asegurado en infinidad de ocasiones que su hija no ha sido presentada oficialmente como cantante, y que las veces que se ha presentado en público, es simplemente para explorar su pasión musical.

"Ella ama cantar, pone el alma y es su pasión, cantar, pero volvemos a lo mismo y lo repito muchísimo, todavía no la hemos lanzado como artista profesional, todavía no ha sido su presentación oficial. No es una artista, pero mucha gente me dice que sí es artista porque trae arte en las venas", comentó la propia cantante durante una breve entrevista ofrecida al noticiero de Paola Rojas en Televisa.

Juntas, interpretan el tema Gloria a Ti que lanzaron oficialmente hace un par de semanas en las plataformas digitales de música, luego de haberla cantando a finales de 2020 durante un concierto online que ofreció Lucero, regresando así a los escenarios y conectando con sus fans, aunque sea a distancia.

Una de las actuaciones más recordadas de Lucero durante su etapa juvenil, fue la película Fiebre de amor, protagonizada con Luis Miguel, donde ambos demostraron no solo lo bien que podían actuar sino que eran los mejores cantantes jóvenes de su época.

Y, a medida que fue creciendo, la artista se convirtió además en toda una referencia de moda para las mujeres de todas las edades. Por ejemplo, con su sobriedad y elegancia sorprendió en 1993 durante una sesión de fotos, donde lució un vestido blanco off shoulder, bordado con encaje y flecos, dando un toque sublime de elegancia con una capa de gasa.



El cabello lo llevó suelto y rizado, decorado con flores blancas sutiles, que le daban un aire angelical a la estampa de Lucero, cuya carrera estaba en total ascenso en la época de esta sesión de fotos.

Nuevos conciertos de Lucero

Aunque todos los fans añoran reunirse en vivo y directo con Lucero, la artista informó recientemente que fue aplazado su concierto en el Auditorio Nacional para el próximo 18 de junio, para cuidar la salud de todo su público en medio de la pandemia.

"Mi gente linda, tengo noticas importantes para todos. Mi fecha de concierto en @AuditorioMX ha cambiado para el 18 de Junio del 2022 por cuidar la salud de todos. Les deseo mucho amor y sobre todo salud!! Nos vemos pronto", escribió en su galería de Instagram.

Mientras tanto, celebró el reconocimiento de sus fans al hacerla ganadora de varios premios de los Fans Choice Awards, al publicar este amoroso mensaje: "Ahhhh qué emoción tengo con los #FansChoiceAwards! Mis premios en diferentes categorías! 🏅🏆Gracias de todo corazón por sus votos, gracias por su preferencia, gracias por hacer que mi @luceromijaresoficial gane su primer premio! 🤩😍 Estoy súper feliz y agradecida! 💗💕🌟".

