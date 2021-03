Meghan Markle acusa a la realeza británica de racismo ¡Revelan el sexo de su bebé!

El momento llegó, Megan Markle y el príncipe Harry hablaron abiertamente con Oprah Winfrey sobre los motivos que los obligaron a alejarse de la Casa Real británica. Durante la entrevista, Meghan reveló que la Familia Real no estaba dispuesta tratar a su primer hijo Archie como príncipe por un tema de raza.

¿Te gusta apostar? Todo lo que debemos saber sobre las apuestas Online

En este sentido, Meghan Markle detalló que en la realiza británica estaban preocupados por el color de piel de su bebé. "En los meses de mi embarazo, durante ese tiempo que supe que no le darían seguridad ni el título y se temía sobre el color de su piel, qué tan oscura sería su piel", mencionó Meghan, quien prefirió no revelar el nombre de la persona que realizaba dichos comentarios.

Markle enfatizó que durante su embarazo se dio cuenta de la realidad. "Ellos estaban contando una historia que era una narrativa, que era un asesinato de mi personalidad", comentó Meghan, quien además remarcó que además de ser actriz y duquesa es mamá, por lo que no comprendía por qué su hijo no tendría un título por una cuestión "de raza".

Meghan Markle y su relación con Harry…

Meghan Markle afirmó que antes de conocer a Harry no sabía mucho sobre la realeza británica, pues en su casa nunca le hablaron de eso, incluso antes de casarse no buscó información sobre la familia de su entonces prometido. "Yo llegué de manera muy inocente (…) No entendía cuál era mi trabajo, ni qué significaba trabajar como miembro de la realeza", dijo.

En cuanto a su boda, la duquesa recordó que fue como una experiencia extracorporal. Sin embargo, señaló que aunque era uno de los momentos más esperados sabía que era algo muy ajeno a ella y a Harry. "Creo que ambos éramos realmente consientes de eso, este no era nuestro día. Ese fue el día que se planeó para el mundo", dijo. Además comentó que logró dormir toda la noche antes del gran evento y al despertar escuchó la canción Chapel of love.

Esta es la millonaria cantidad que Meghan Markle y Harry recibieron por la entrevista con Oprah Los duques de Sussex expondrán lo que vivieron dentro de la Casa Real británica

También puedes ver: