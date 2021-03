'No quería estar viva': Meghan Markle pensó suicidarse al ser parte de la realeza británica

Meghan Markle decidió hablar abiertamente sobre su experiencia dentro de la Casa Real británica durante una entrevista con Oprah Winfrey, donde confesó que pensó en suicidarse mientras ella y su esposo vivían en Reino Unido.

¿Te gusta apostar? Todo lo que debemos saber sobre las apuestas Online

La duquesa decidió romper el silencio sobre su salud mental mientras formaba parte de la Familia Real británica y destacó que llegó un punto en el que quería quitarse la vida. "No se parece en nada a lo que parece", dijo Meghan Markle sobre sus días en la realeza británica.

Meghan Markle relató que "simplemente ya no quería estar viva" y mencionó que estaba avergonzada de admitirlo ante Harry. Por lo que pidió ser hospitalizada, pues tenía miedo de quedarse sola y hacerse daño, pero la ayuda se le negó.

Markle destacó que durante el tiempo que formó parte de la realeza británica fue silenciada, pues la instrucción era no responder ante los cuestionamientos de su vida incluso a sus amigos, mamá y papá. "Hice todo lo que me pidieron porque era bajo la perspectiva de 'te protegemos"", dijo. Tiempo después esta visión cambio, ya que se percató de que se protegían a otros miembros de la familia pero no a ellos. "Es un negocio familiar", describió.

Harry no dejó de sostener la mano de Meghan durante la mayor parte de la entrevista / Getty Images

Mientras el tiempo pasaba, Meghan se dio cuenta de que empeoraba. "Había un verdadero y real pensamiento de que ya no quería vivir. Fui con la institución, necesitaba ir algún lugar y me dijeron que no podía", afirmó. Por lo que se acercó a las mejores amigas de la princesa Diana.

La duquesa señaló que intentó pedir ayuda pero siempre se le negó porque no tenía independencia, ya que al llegar a Reino Unido entregó sus identificaciones como pasaporte y licencia de conducir.

Luego de que Meghan habló sobre su estado con Harry, él enfatizó que intentó ayudarla pero recibía las mismas respuestas. "Mi mayor temor era que la historia se repitiera y lo que veía era la historia repitiéndose y más peligrosamente porque agregas la raza, agregas las redes sociales", dijo.

CHRIS JACKSON - Archivo / Europa Press

Meghan Markle y su relación con Harry…

Meghan Markle afirmó que antes de conocer a Harry no sabía mucho sobre la realeza británica, pues en su casa nunca le hablaron de eso, incluso antes de casarse no buscó información sobre la familia de su entonces prometido. "Yo llegué de manera muy inocente (…) No entendía cuál era mi trabajo, ni qué significaba trabajar como miembro de la realeza", dijo.

En cuanto a su boda, la duquesa recordó que fue como una experiencia extracorporal. Sin embargo, señaló que aunque era uno de los momentos más esperados sabía que era algo muy ajeno a ella y a Harry. "Creo que ambos éramos realmente consientes de eso, este no era nuestro día. Ese fue el día que se planeó para el mundo", dijo. Además comentó que logró dormir toda la noche antes del gran evento y al despertar escuchó la canción Chapel of love.

Pero antes de su compromiso, Meghan afirmó que a todos los miembros de la familia real se les dio la instrucción de no emitir ningún comentario sobre la relación de Harry, por lo que en un principió pensó que estaba siendo protegida; sin embargo, después de casarse se dio cuenta de que no era como ella lo pensaba.

"Llegué a comprender que no sólo estaba protegida sino que ellos estaban dispuestos a mentir para proteger a otros miembros de la familia (…) No estaban dispuestos a decir la verdad para protegernos a mí ni a mi esposo", expresó.

Meghan Markle acusa a la realeza británica de racismo ¡Revelan el sexo de su segundo bebé! Meghan Markle mencionó que durante su embarazo se dio cuenta de muchos aspectos de la Familia Real británica

Esta es la millonaria cantidad que Meghan Markle y Harry recibieron por la entrevista con Oprah Los duques de Sussex expondrán lo que vivieron dentro de la Casa Real británica

También puedes ver: