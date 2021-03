Selena Gomez combina una camisa de algodón a cuadros con mini short de mezclilla en look vaquero

Selena Gomez ha dejado que sus logros y premios hablen por si solos. La ex estrella Disney, de 28 años de edad, es una de las celebridades con mayor influencia entre en público y cuenta con un amor infinito por parte de sus millones de admiradores.

En paralelo con su trabajo en la música y el cine, Selena se ha vuelto una diosa de la moda, pasando por distintos estilos a lo largo de su carrera y marcando tendencia con sus atuendos callejeros.

La belleza de Selena solo se puede comparar con su enorme talento, uno que la ha llenado de premios y llevado al éxito en una industria cada vez más competitiva / Foto/Pinterest

Selena Gomez y su perfecto estilo callejero ideal para todo tipo de cuerpo

Varios de estos están influenciados por el lugar donde se encuentre, ejemplo de esto fue su look gótico usando un vestido de algodón manga larga con medias de malla negras y plataformas de diez centímetros de alto.

Este es ideal para un clima frío, con la intérprete de Baila Conmigo usándolo en las calles de Nueva York, lugar donde se encuentra grabando su nueva serie Only murders in the Building al lado de Steve Martin.

Selena Gomez elegante y sensual con vestido de seda platinado y detalles de encaje La cantante y actriz ha dado un vuelco a su imagen de niña

Otra muestra de la creatividad de Selena Gomez para vestir según el clima se dio en las calles de Los Angeles durante el verano, cuando la mejor amiga de Taylor Swift fue captada paseando con el perfecto mini short de mezclilla.

Combinado con una camisa de algodón a cuadros y unas botas cortas de gamuza, el mini short estaba cortado en forma de cachetero, con hilos colgando de su parte trasera y destacaba las tonificadas piernas de la cantante.

Este es un look que bien puede ser usado por todo tipo de cuerpo y edad, ya que se puede adaptar e incluso alargar un poco el short. Si se combina con unos tacones de aguja funciona como outfit nocturno, con una blusa de seda o top de tirantes.

Selena Gomez está lista para conquistar el mercado latino

Otro lugar donde tiene puesto su foco Selena, aparte de la moda, es en su nuevo disco en español Revelación, del que ya se desprenden dos sencillos exitoso como Baila Conmigo y De una vez.

Es la primera vez que Selena prueba en el campo del reguetón y al parecer ha sido todo un éxito, juzgando por las millones de vistas en YouTube y Spotify, además de mantenerse en los primeros lugares de las carteleras latinas.

En Instagram, la cantante de pop compartió los nombres de las canciones del álbum, incluyendo en el post algunos clips de los sencillos lanzados con anterioridad. En el disco tuvo como colaboradores al rapero puertorriqueño Rauw Alejandro y fue producido por Bad Bunny.

Además de Alejandro, la lista de canciones también reveló a DJ Snake y Myke Towers como colaboradores en las canciones del "Selfish Love" y "Dámelo To", respectivamente.

El disco, la continuación de 'Rare' de 2020, se lanzará el 12 de marzo y marcará el primer proyecto de Selena Gomez realizado íntegramente en español. Solo había hecho una canción en este idioma, Un año sin Lluvia, estrenada en el 2010.

Selena Gomez con traje de baño blanco a la cintura da clase de elegancia playera La actriz y cantante tiene un cuerpo atlético y un exquisito sentido de la moda

La cantante estuvo grabando el álbum durante los últimos meses del 2020, se mantuvo en casa enfocada en las canciones y la producción / @selenagomez

Toca ver cómo le irá a Selena cantando en el idioma nativo de sus padres. Los fans latinos han llenado las redes sociales de mensajes halagadores con los dos primeros sencillos y la están apoyando para que Revelación sea otro logro más en su carrera, una que comenzó desde niña y que no se ha detenido por nada.

