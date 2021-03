Vivir Quintana canta 'sin miedo' y revive el 8M todos los días del año

Vivir Quintana, autora de "Canción sin miedo", cuenta que fue el feminicidio de una amiga lo que la llevó a sumarse definitivamente a la lucha por erradicar la violencia contra las mujeres.

Además, después de interpretar el tema junto a Mon Laferte y el coro El Palomar el 8 de marzo de 2020, en el Zócalo de la Ciudad de México, la creadora originaria de Francisco I. Madero, Coahuila, asegura que ha vivido un 8M todos los días del año.

"Ya venía haciendo canciones con la intención de usar la música como detonante de denuncia. Pero 2020, para mí, han sido todos los días '8M' por esta canción. También, una autoexploración porque yo ya estaba muy inmersa en el tema del feminicidio y en la violencia de género, pero gracias a 'Canción sin miedo' tuve la oportunidad de sumergirme todavía más", afirmó Vivir Quintana en entrevista con Publimetro.

Desde los testimonios que recibe en sus redes sociales, con peticiones para que mencione a mujeres víctimas de feminicidio en sus temas, hasta el encontrar en el camino a otros creadores que luchan por los mismos objetivos, Vivir Quintana está agradecida por cuanto ha sucedido en su vida y en su carrera; aunque acepta que también se siente exhausta.

"Todos los días de 2020 los he vivido en la búsqueda de la erradicación de la violencia por medio del arte. Ha sido un año muy bonito, he conocido personas maravillosas, tanto compañeras como compañeros, que traen una apertura de conciencia y la intención de aportar algo a la causa.

"Pero también ha sido un año muy doloroso porque me he sumergido completamente en el tema y te das cuenta de cuánta injusticia hay y cuánto nos hace falta por avanzar en el país y en toda Latinoamérica", comentó la artista vía Zoom.

A la cantautora de "Canción sin miedo", el tema social le viene desde muy niña ya que sus papás, quienes son profesores normalistas jubilados, siempre han buscado que hubiera educación en su ciudad, e inculcaron en ella y en sus hermanos la necesidad de tener la verdad muy presente.

Esas palabras se le quedaron marcadas y fue así que inició su búsqueda para ver dónde existían esa verdad y esa justicia. Así se encaminó hacia la Normal Superior y a la Escuela Superior de Música, y fue en esos años cuando confiesa que vivió un episodio muy triste.

"Fue el feminicidio de una amiga de la universidad. Ahí tuve este arraigo más fuerte de querer hacer esto. Porque si ya traía una intención gracias a mis padres, esto me atravesó profundamente y entonces se dio el querer hacer este tipo de canciones y de denuncias", afirmó.

"La palabra feminicidio hace diez años, que fue cuando pasó, no la tenía yo en la cabeza. Lo más cercano eran las muertas de Juárez, que también está en el norte, pero hay muchos nortes, y de ahí de donde yo vivía estaba lejísimos. Era algo muy lejano. Cuando ya lo veo atravesado, fue que descubrí que quería hacer este tipo de canciones".

Por todo esto, Vivir Quintana trata todos los días de decir lo que piensa y contar lo que le ocurre a tantas mujeres que no pueden hacerlo porque han sido violentadas y se encuentran vulneradas o porque simplemente ya no están, porque fueron asesinadas.

"Me he sentido exhausta, no del tema, sino de ver tantas cosas que pasan alrededor. Recibir todos estos mensajes y testimonios o encontrarme que existen todas estas violencias. No he tirado la toalla hasta ahorita, pero creo que sí nos vamos a tomar un descanso", aseguró la intérprete.