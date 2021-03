Descubre qué actores de "El señor de los cielos" son madre e hijo en la vida real

A lo largo de sus siete exitosas temporadas, El señor de los cielos no solo ha conquistado al público con las excitantes vivencias de ‘Aurelio Casillas’, también con un elenco de lujo que en cada entrega iba sumando nuevos rostros para sus filas con el fin de sazonar la trama. Actores de diferentes partes de mundo, entre incipientes estrellas y reconocidas figuras de la televisión, se han amalgamado desde el estreno de la superserie de Telemundo y lo han dejado todo en el set de filmación para llevar hasta los hogares de millones de televidentes en decenas de países un producto de calidad que hasta la fecha acapara el gusto del público.

Sin embargo, aunque son muchos los espectadores que han seguido esta ficción llena de acción desde el inicio y están a la espera de que tenga un final digno en una octava temporada, pocos son los que saben que dos de los actores de su reparto, que no comparten nada en la ficción, tienen un vínculo muy especial en la vida real: son madre e hijo.

Los actores de El señor de los cielos que son madre e hijo en la realidad

Se trata de los intérpretes Marisela Berti y Álex Walerstein, quienes tuvieron la oportunidad de trabajar juntos por primera vez dentro de una producción televisiva en las últimas entregas de la saga más exitosa de la cadena hispana en toda su historia.

En 2018, tras más de dos décadas alejada de la televisión luego de participar en la telenovela Dulce ilusión (1993), la actriz venezolana regresó a la actuación como parte del reparto del proyecto protagonizado por Rafael Amaya en su sexta temporada encarnando a ‘Edith Guzmán’, la embajadora de Venezuela en México.

Muchos desconocían, sin embargo, que la reconocida intérprete detrás de esta abogada, que el público vio hasta su muerte en la última entrega, estaba trabajando al lado de su segundo hijo, fruto de su matrimonio con Mauricio Walerstein, a quien desde la quinta temporada hemos visto dar vida a 'El Greñas'.

A través de su cuenta en Instagram, la exmiss dio cuenta de lo contenta que estaba por sumarse al reparto de esta historia, desde el día en el que firmó el contrato con Telemundo con el mismo bolígrafo que usó su hijo para el suyo, hasta los inolvidables momentos que vivió junto a su retoño detrás de cámaras.

“Con el bolígrafo de mi amado Mauricio, que también usó nuestro hijo Alejandro, firmé hoy mi contrato para el proyecto El señor de los cielos. Ahí sentí en ese momento todas las manos de los que me aman y me han sostenido en esta etapa tan difícil de mi vida”, dijo al lado de una foto donde se la ve firmando su contrato.

Más adelante en las grabaciones, compartió una postal donde posa muy complacida al lado del joven histrión de ahora 28 años desde el set de filmación de la narconovela. "Mi dulce compañía, mi hijo Alejandro, ‘El Greñas’ en El señor de los cielos", manifestó Berti para acompañar la imagen.

En otra foto divulgada en la red social se la ve feliz junto a su hijo menor e Iván Arana, quien interpreta a ‘Ismael Casillas’ en la exitosa serie. “Grabar El señor de los cielos con estos dos bellos niños, Iván Arana y mi hijo Alejandro Walerstein, es un regalo demasiado bello. Los milagros existen. Los amo”, manifestó en la descripción.

También presume en esta plataforma la cercana relación que tienen fuera de los foros. "Mi hijo Alejandro me puso esta mascarilla solo para hacernos esta foto", expresó al pie de un divertido retrato donde madre e hijo sale felices mientras se consienten durante un día de descanso.

En otra oportunidad, presumió que Alejandro, quien al parecer desde El señor de los cielos también es llamado ‘El Greñas’ en casa, la invitaba a salir con sus amigos. “Mi Greñas’ me permite compartir con sus bellos amigos. Hoy me sentí no joven sino muy querida. Bellos. Muchas gracias”, escribió junto a un cuadro en el que parece con Álex y sus amigos.

Por otro lado, en más de una ocasión, Marisela ha manifestado el gran amor que le tiene a Alejandro, de quien ha dicho es indudablemente su actor favorito. "Estoy tan orgullosa de ti. Llegarás donde tú quieres porque tienes mucha disciplina y eres muy constante, aparte de tu talento", le expresó junto a una foto del galán en la alfombra roja de El señor de los cielos.

Como buena mamá, Marisela llena de halagos a su hijo en muchos posts diciendo que ama “su fortaleza y buenos sentimientos” y que está “cada día más guapo”. Además, lo ha llamado “Superman” y “la mejor herencia que me dejó Mauricio", su amado esposo que falleció hace algunos años, una pérdida muy dura para ella.

Empero, la originaria de Maracaibo se expresa igual de cariñosa con su hijo mayor, Luis Armando Avellanet, producto de su primer matrimonio con Chucho Avellanet.

"Cuando todo se derrumbó ellos me sostuvieron", reveló junto a un retrato en el que modela con sus dos herederos. “Mis dos hijos son ahora mis maestros y lo acepto con humildad y amor aunque sigo siendo una rebelde”, señaló en otra publicación.

Igualmente, ha develado en su perfil cómo se llevan sus vástagos: “Son mi orgullo y mis pilares más importantes, se aman con locura tienen una complicidad única, son sanos sin ningún vicio, son hijos deseados y fruto del amor. Mi mejor carta de presentación. Agradecida de tenerlos”.

Aunque El señor de los cielos se trata del primer proyecto televisivo en el que madre e hijo comparten créditos, sin duda, la experiencia de coincidir en el set de grabación y compartir esa pasión por la actuación codo a codo fue inolvidable y de las más enriquecedoras para los dos.

Su foto más actual en Instagram fue publicada el 5 de octubre de 2020, día en el que madre e hijo tuvieron una cita para comer juntos, demostrando el inquebrantable lazo que caracteriza su estrecha relación, la cual cuidan con esmero. “Comer con mi hijo es alimentarme dos veces: el cuerpo y el alma”, aseveró la abnegada mamá de ‘El Greñas’, quien también expresa su amor hacia su progenitora en sus redes sociales.

