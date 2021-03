Érika Buenfil fascina con un pantalón blanco a la cintura y blusa azul de gasa presumiendo su mejor coreografía

Érika Buenfil ha sido ejemplo de fortaleza y valentía para todas sus seguidoras, no solo por su alta disciplina a la hora de trabajar en sus proyectos, sino por haber criado sola a su hijo Nicolás. Lo ha sacado adelante con esfuerzo y hoy en día es un adolescente responsable, inteligente y lleno de los valores que su mamá le ha inculcado a lo largo de 16 años.

En este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la actriz de 57 años también quiso reconocer a todas las mujeres que la rodean y la siguen en redes sociales, resaltando así mismo su fortaleza y defendiendo el derecho que todas tienen a la libertad y a ser ellas mismas.

En el Día Internacional de la Mujer, Érika Buenfil envió un sentido mensaje

"Que estemos unidas para muchas cosas, que sea un día en el que logremos cosas y seamos felices, y seamos libres y seamos ganadoras, a todas esas mujeres luchonas, a todas las mujeres que encabezan estas marchas maravillosas, felicidades, porque en la voz de ellas vamos todas unidas", manifestó en un Live que publicó en su perfil de Instagram.

"Aquí estoy para darles un abrazo muy fuerte a todas las que somos invencibles, a todas las mujeres que no nos hemos dejado, que hemos salido adelante, a todas las madres solteras, a todas las mujeres que de alguna manera han sido fortaleza para sus casas", agregó, señalando que aunque existan diferentes tipos de mujeres y personalidades, al final del día todas salen juntas a las calles a defender sus derechos.

Recientemente, se dio a conocer la noticia de que el hijo de Érika Buenfil, Nicolás, ya tenía novia, por lo que de inmediato la prensa buscó a la actriz para preguntarle si era una mamá o una suegra celosa. Y aseguró que no hay nada de eso.

"No, fíjate que yo soy muy feliz que quieran a mi hijo y adelante, él está contento, que es lo más lindo. No soy celosa, soy muy abierta. Soy una mujer muy trabajadora y me encanta que él también empiece a volar para sus cosas personales, para su vida", manifestó al programa Sale el sol desde el aeropuerto de Ciudad de México.

"Me da gusto verlo bien, me da gusto verlo correspondido y bueno, así es la vida. Sigue siendo un muchacho muy jovencito y que está en la mera edad, está despertando, me parece perfecto, me emociona además, lo compartimos y lo apoyo y qué padre", enfatizó, demostrando total apoyo a la relación de su hijo.

Érika Buenfil y el ejemplo de trabajo constante que le da a su hijo

El pasado fin de semana, la protagonista de telenovelas como Amores verdaderos y Tres mujeres, estuvo de visita en Monterrey por compromisos de trabajo, dándole el mejor ejemplo a su hijo: no importan las circunstancias, siempre hay que ser responsable y tener la mejor disposición para el trabajo.

Y grabando un video durante su jornada laboral, enamoró por completo al combinar un pantalón blanco a la cintura, con una exquisita blusa azul eléctrico de gasa, y agregando comodidad a su atuendo con un par de tenis negras, perfectas para bailar sin inconvenientes.

"Amé el video, es la mejor actitud", "Cómo bailas bien", "Felicidades por hacer las cosas siempre con entusiasmo, eres un ejemplo", "Me encanta verte bailar", "Te llevas de calle a las mismas bailarinas", fueron parte de las reacciones al video, que casi superó las 300 mil reproducciones.

Así que, con el paso de los meses, Érika Buenfil se ha convertido en todo un ejemplo para las mujeres maduras, demostrándoles a todas que a los cincuenta años, siempre podrán experimentar cosas nuevas, viéndose fabulosas.

