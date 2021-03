Este es el actor que se negó a formar parte de Grey's Anatomy y aún no se arrepiente de ello

Una vez más Grey's Anatomy temporada 17 sigue generando noticias, pero ahora más que nunca llamó la atención de los fieles seguidores el conocer que el actor Rob Lowe fue llamado para interpretar al doctor Derek Shepherd y éste dijo rotundamente que no, pese a que en el momento en el que le hicieran la propuesta se encontraba sin trabajo, ni proyectos a futuro.

Esto generó curiosidad, pues nadie imaginaría que este personaje fuera interpretado por alguien más que no fuera Patrick Dempsey quien al parecer es el único que posee el perfil ideal para haberle dado vida a este personaje que ahora regresa a través de los sueños de Meredith quien se encuentra internada en el Grey Sloan Memorial Hospital luego de que se contagiara de Covid-19.

A criterio de Lowe él sintió que su imagen e interpretación no encajaban con este personaje que tenía una carga emotiva y profesional muy contundente. Además, al saberse que esta historia contaría con una gran cantidad de temporada, temía que pudieran etiquetarlo y no podría estar involucrado en otros proyectos en uno de los géneros que más le apasiona como la comedia.

"Yo en esa serie no era tan interesante como Patrick. Si hubiera sido yo, no me hubiesen llamado 'McDream'’, me habrían llamado Rob Lowe. Luego de esto me siento orgulloso de la decisión tomada y consideró que cualquier tipo de elección en una carrera si se toma desde el lugar correcto, nunca está mal", dijo a Variety.

Para Lowe sin duda fue un acierto el descartar este papel que Shonda Rhimes, creadora de la serie médica le había ofrecido desde que elaboró el primer guión. Sin embargo, pese a su negativa ella no se rindió y encontró a la mejor interpretación de Derek a través de Dempsey. "Sabía que debía esperar una segunda oportunidad. Si hubiera hecho 'Grey’s Anatomy', no podría haber estado en Parks and Recreation. Ya eso es suficiente para mí".

Proyectos de Lowe luego de la propuesta de Grey's Anatomy

Una vez que Lowe se negara a este papel confesó que se tomó la tarea de ver la serie de principio a fin y cuando observó que el famoso doctor era llamado "McDreamy" se dio cuenta que ese trabajo no era el indicado para él, así haya perdido la oportunidad de ganar 70 millones de dólares. "La vi cuando salió y cuando empezaron a decirle ese apodo al médico apuesto pensé: 'Sí, eso no es para mí"".

Sin embargo, esto no fue impedimento para que él avanzara con su carrera y pudiera estar a la cabeza de ambiciosos proyectos que le han dado el reconocimiento, admiración y cariño del público. Producciones como: Asesino a sueldo, Rebeldes, Class, Oxford Blues, Hotel New Hampshire, así como: How to Be a Latin Lover, Super Troopers 2, Holiday in the Wild, 9-1-1: Lone Star, entre otros forman parte del amplio listado de series, películas e incluso historias independientes en las que su imagen y nombre se ha destacado.

A su criterio, de haber aceptado estar en Grey's Anatomy no habría podido experimentar estos trabajos en los que aún se mantiene vigente y entreteniendo a su fanaticada con su talento, pese a las adicciones en las que ha caído producto de su vetiginosa fama.

