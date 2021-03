Primeras imágenes de Natalie Portman como Jane Foster en el rodaje de 'Thor: Love and Thunder'

'Thor: Love and Thunder' será la cuarta película de Thor, el Dios del Trueno, del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). En ella, volveremos a ver a la actriz Natalie Portman en el papel de Jane Foster, esta vez, en un rol más importante.

'Thor 4' tiene como fecha de estreno prevista el 6 de mayo de 2022 y su rodaja está en pie. Las primeras imágenes de Portman en las grabaciones fueron filtradas en las redes sociales.

En las fotos, se puede apreciar a Natalie Portman con una chaqueta de jean con capucha. En 'Thor: Love and Thunder', su papel será fundamental, ya que se convertirá en la nueva portadora del Mjölnir, el legendario martillo del Dios del Trueno, en esta entrega.

En los cómics, Jane Foster se convierte en algún momento en 'Mighty Thor'. Taika Waititi, director de la película, ya había explicado que esto ocurriría, sin reemplazar a Chris Hemsworth en el papel de Thor.

A few more pictures of Natalie Portman as Jane Foster aka The Mighty Thor on the set of Thor: Love and Thunder from the other day

(photos from @nportmanbr) pic.twitter.com/bTFxMRpw8P

— Thor: Love and Thunder News (@lovethundernews) March 7, 2021