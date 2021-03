Mira cómo luce hoy ‘Guillo’, el hijo de Susana González en "Amores verdaderos"

Corría el año 2012 cuando aterrizó en la pantalla chica mexicana la exitosa telenovela Amores verdaderos, una producción de Nicandro Díaz para Televisa que acaparó por completo el gusto del público con la excitante historia de amor que la empresaria ‘Victoria Balvanera’ y su hija, ‘Nicole Brizz’, viven con sus atractivos guardaespaldas, ‘José Ángel Arriaga’ y ‘Francisco Guzmán’, respectivamente

A pesar de tratarse de una adaptación del melodrama argentino Amor en Custodia, que años antes produjo TV Azteca en México, la trama protagonizada por Érika Buenfil, Eduardo Yáñez, Eiza González y Sebastián Rulli arrasó entre la audiencia al punto de convertirse en una de las novelas más exitosas de todos los tiempos.

Sin embargo, los protagonistas no estuvieron solos en su conquista del público. El cuarteto fue arropado por un elenco de lujo que incluyó desdeincipientes estrellas hasta respetadas figuras de la actuación, como Francisco Gattorno, Enrique Rocha, Marjorie de Sousa, Susana González y Julio Camejo.

Estos dos últimos encarnaron a ‘Beatriz Guzmán’ y ‘Leonardo Solís’, respectivamente, una pareja que tenía un tierno hijo llamado ‘Guillermo’, pero conocido cariñosamente por todos como ‘Guillo’. Dentro la ficción, este pequeñito sufría mucho pues su papá golpeaba a su mamá y, cuando ella decidió dejarlo, la vida no fue más fácil debido a las acciones de su papá.

Este inolvidable personaje infantil fue interpretado por el entonces niño actor Adrián Escalona, quien con apenas 8 años de edad los conquistó a todos con su impecable personificación. De hecho, gracias a su gran desempeño en este proyecto se alzó con ele Premio TVyNovelas en la categoría mejor actor infantil, sumándose a la lista de los talentosos pequeños que se han hecho acreedores de la estatuilla dorada.

Sin embargo, desde que finalizó esta historia en la que el preparado infante debutaba como histrión hasta la actualidad, han pasado casi 8 años en los que Adrián ha continuado creciendo física y artísticamente en los foros de grabación. A continuación, te mostramos cómo ha sido su evolución.

El cambio de Adrián Escalona, el actor detrás de ‘Guillo’ en Amores verdaderos

Luego de su notable participación en Amores verdaderos, Adrián Escalona continuó imparable su carrera artística. Y es que debido a su extraordinario trabajo en su primera novela, las puertas del mundo del espectáculo se le abrieron de par en par.

Inmediatamente tras despojarse de la piel de ‘Guillo’, continuó desplegando sus alas artísticas en los programas de Televisa La rosa de Guadalupe y Como dice el dicho, unitarios en los que formó parte del reparto recurrente hasta el año 2016.

Mientras todavía era parte de las filas de las exitosas producciones, el entonces talentoso preadolescente tuvo la oportunidad de regresar a los melodramas cuando el productor Carlos Moreno lo eligió para enfrentarse a un gran reto: encarnar a ‘Mauricio Fonseca’, un niño sordomudo, en la telenovela A que no me dejas (2015-2016).

Adrián aceptó y aunque su paso por esta historia fue breve, pues solo formó parte de la etapa inicial, su gran interpretación de ‘Mau’ le dio un nuevo vuelo a su carrera. Así, mientras pasaba a convertirse en todo un adolescente, el nacido en Ciudad de México siguió encontrando más papeles para demostrar su talento innato y su preparación artística en otras ficciones de renombre.

Sin miedo a la verdad (2018) y Yago (2016), son dos producciones con formato televisivo en las que destacó con sus intervenciones. Asimismo, de acuerdo su perfil profesional en la página web de su representante, Ileana Pereira, a lo largo de los años también ha sido parte de proyectos como El Capitán, El Máster, Cásate conmigo, mi amor y Chistiin.

Pero no todo ha sido televisión, pues Escalona también ha deleitado al público en la gran pantalla con su actuación en el documental MY WAY México (2015), el cortometraje Necropsia (2017) y las películas Refugio (2016), dirigida por Demián Bichir, y Niños asesinos (2018). Desde entonces, no se le ha vuelto a ver en pantalla aunque no está desaparecido, sino preparándose para comenzar una nueva etapa en su carrera.

El aspecto actual del eterno ‘Guillo’ de Amores verdaderos

En la actualidad, a casi 9 años desde su debut como intérprete en la telenovela Amores verdaderos, el inolvidable ‘Guillo’ está convertido en todo un guapo jovencito de 17 años de edad que sigue picando piedra en el medio artístico mexicano para desarrollar su carrera.

A través de su cuenta en Instagram, donde cuenta con más de 110 mil seguidores, Adrián frecuentemente comparte postales donde da cuenta de su significativo cambio de imagen de niño a joven actor, ofrece algunos vistazos a su vida personal y mantiene al día a sus fans sobre sus proyectos.

Sus recientes retratos comprueban lo poco que queda del pequeñito que el público conoció dando vida a ‘Guillo’ en Amores verdaderos, aunque sin duda sigue conservando la misma carita de su infancia.

Por otro lado, el influencer también demuestra ser un amante del ejercicio y los deportes como el parkour y ninjutsu, actividades que han tenido un impacto en su aspecto físico. Asimismo, aunque no lo expone, se conoce que además le fascina el skate, la natación y el patinaje.

En su perfil, el jovencito que actualmente pasa una temporada en Miami además alardea la gran relación que tiene con la otra gran estrella en su casa: su hermano menor, Diego Escalona, quien también es actor y se ha robado el corazón de la teleaudiencia con su participación en un sinfín de teledramas como La suerte de Loli, donde participa actualmente.

Ambos actuaron en A que no me dejas y, por lo exhibido en sus redes, son inseparables. “No puedo prometerte que voy a estar el resto de tu vida, pero si voy a prometerte que voy a amarte por el resto de la mía”, le expresó Adrián a Diego en su cumpleaños el año pasado.

Hoy por hoy, aparte de mantenerse enfocado en su crecimiento personal y profesional, Escalona se dedica también a enviar saludos pagados a fans a través de una plataforma en línea mientras aguarda por otra gran oportunidad en la pequeña o gran pantalla.

