¡Adiós a las canas! Mon Laferte sorprende con radical cambio de look

La cantante chilena Mon Laferte es muy activa en las redes sociales. A menudo, publica fotos y videos suyos en Instagram, interactuando con sus más de tres millones de seguidores, compartiendo partes de sus trabajos musicales o imágenes de sus looks y outfits.

La originaria de Viña del Mar nunca ha tenido complejos a la hora de presumir sus canas. Por varios meses, dejó que su cabello creciera y que esos mechones de canas se vieran públicamente, incluso en videos musicales o en producciones para sus cuentas en las redes. Pero en su último post de Instagram, Mon sorprendió a todos con un radical cambio de look.

"A las personas que me dicen que me pinte la canas: a mí me encantan", expresó en una publicación en una oportunidad. El momento de un cambio de imagen llegó y de qué manera.

Mon se pasó a la tendencia de las pelirrojas

En el pasado, Mon Laferte había jugado con su pelo, especialmente en los inicios de su carrera artística, cuando era más joven y se pintaba el pelo. Muestra de ello es una imagen reciente que compartió en 2003, cuando tenía 20 años.

Pero en el presente, Mon Laferte quiso sorprender a sus fans y se pasó a la tendencia de las pelirrojas. Con un irreverente "hola" y una foto suya, agitó todo Instagram con su nueva imagen: su pelo es rojizo, entre el naranja y algunos reflejos que lucen amarillos por la luz del sol. Sin duda, un cambio de look radical.

El cambio le gustó a algunos fans y otros extrañaron las canas. Lo cierto es que, además de muchos mensajes, el post alcanzó más de 250 mil likes y fue viralizado en las redes sociales.

"Se me va a quemar el corazón", "Las canas ya no están", "Qué guapa", "Eres una diosa pelirroja", escribieron los fieles seguidores de Mon.

