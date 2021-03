¡Polémico! Esto fue lo que dijo Erubiel sobre el triunfo de Adriana en Masterchef México

Las redes se saturaron de memes de Masterchef México 2021 luego de que se conociera que Adriana era la ganadora de esta octava temporada en la que muchos no estuvieron de acuerdo con este desenlace final. Y es que a pesar de que la oriunda de Guasave Sinaloa siempre se destacó por elaborar los más exquisitos platos, su carácter le jugó en varios episodios malas jugadas y por ende, pocos sintieron empatía con esta cocinera.

Caso contrario con lo que sucedió con Erubiel quien al escuchar el nombre de la ganadora mostró un gesto de decepción, ya que se consideraba merecedor del trofeo dorado y el millón de pesos. Sin embargo, para él vale más el cariño de los televidentes que se fue ganando poco a poco. Y como no se muestra rencoroso ante los resultados del reality gastronómico, este participante ofreció sus primeras palabras hacía su compañera.

Adriana ganó Masterchef México entre polémicas y exquisitos platillos La favorita a ganar esta competencia finalmente celebró su triunfo en el reality gastronómico.

Memes de Masterchef México 2021 y las primeras palabras de Erubiel sobre el triunfo de Adriana

Y es que una vez que se conoció el nombre del ganador de la más reciente temporada de Masterchef México todas las miradas se volcaron a la reacción que podía tener Erubiel quien avanzó hasta la final de manera admirable, ya que poco a poco fue demostrando su desempeño y profesionalismo en la cocina. Éste se mostró decepcionado, pero al mismo tiempo agradecido con la experiencia que le permitió ser reconocido y querido por el público. Sin embargo, hubo quienes esperaron sus primeras impresiones ante este resultado.

"Me gustó el programa, estuvo muy divertido. Lo que ustedes vieron es lo que pasó. Cada quien tendrá su mejor opinión. Me quedo con el cariño de la gente, que vale más que un millón. Jamás me lo imaginé. Me podría haber imaginado ganar el millón, pero que la gente me apoyara tanto, eso es otro nivel", señaló el también perito de tránsito quien a su vez añadió que si la final se hubiera disputado a través de la votación popular, él sin duda hubiera resultado ganador.

Con esto el cocinero demostró que no existen rencillas en contra de quien fue su compañera de concurso y con quien tuvo varios percances que ya quedaron en el pasado. Para él lo más importante ahora es seguir con sus sueños de ofrecer los mejores platos a los comensales que ahora más que nunca quieren disfrutar de sus menús con los que también se ganó el respeto de los jueces de Masterchef México.

Memes de Masterchef México 2021

Las redes sociales fueron una vez más la vía de desahogo de la audiencia que no toleró los resultados y aupó que el llamado "Panda" llegara a la final con todo su profesionalismo y actitud. Los chistes, comentarios y demás reacciones hicieron reír a la audiencia que no escatimó en apoyar a Erubiel quien se fue ganando el cariño de los televidentes quienes al principio lo consideraban un tanto "despreciable".

Todos coincidieron en el antes y después de Erubiel, pues desde los primeros episodios él no gozaba con el mismo apoyo que tuvo en el final de temporada en el que muchos lo veían como favorito para ganar, pues fue demostrando que era capaz de salir adelante mejorando sus técnicas y todo lo aprendido a través de sus compañeros y los chefs Betty Vázquez, Adrián Herrera y José Ramón Castillo.

Incluso este participante llegó a ser despreciado por sus compañeros quienes criticaban su actitud y la manera tan particular con la que preparaba sus platillos.

Adriana ha llegado a la semifinal de Masterchef México cautivando a los jueces con estas preparaciones El callo de hacha y otras exquisiteces han formado parte de las recetas con las que ha destacado esta participante.

