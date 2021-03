Descubre por qué This is us volvió a hacer una pausa en su transmisión

Inestable, pero impactante. Así ha sido This is us temporada 5 desde su estreno, pues antes las constantes interrupciones en las grabaciones debido a la pandemia del Covid-19 los televidentes han tenido que esperar pacientemente por el desenlace de este drama familiar que cada vez genera más tensiones ante las adversidades que se plantean en la vida de los Pearson.

Es por ello que una vez más esta serie deberá pausar su transmisión, pero las razones ahora son completamente diferentes a las planteadas por el brote del mortal virus. Y es que tal como se conoció por voz de sus realizadores, el nacimiento del hijo de la actriz Mandy Moore fue el motivo principal para tomar un descanso y volver para el 16 de marzo.

Descubre por qué This is us temporada 5 volvió a hacer una pausa en su transmisión

El personaje de Rebecca Pearson deberá tomar una pausa en esta tan atropellada temporada, pues la maternidad llegó a su hogar y por ende deberá tener unos días de descanso a fin de recuperarse y dar la primera y tan importante alimentación a su hijo recién nacido. Esta noticia alegró al elenco, pues la familia se ha crecido, pero esto también ha conllevado a que la historia sufra cada vez más pausas en su transmisión.

Por lo que los fieles seguidores de This is us deberán esperar hasta el próximo 16 de marzo para tener de vuelta este drama que tanto ha impactado, pero no será sino hasta el 17 que los fans de Latinoamérica verán el nuevo episodio repleto de novedades y giros inesperados.

¡Los Pearson te están llamando con novedades! ☎️ ☎️ ☎️ #ThisIsUs regresa a #STARPremium con más historias el 17 de marzo pic.twitter.com/owQtrh2RsP — STAR Premium (@STARPremiumLA) March 3, 2021

Esta no es la primera vez que esta producción se ve afectada, pues desde inicios de este 2021 ha sufrido varios inconvenientes en las grabaciones debido a todas las medidas de bioseguridad que se han tenido que tomar para evitar contagios. Esto ha llevado a que cada vez más sean menos los actores que pueden estar al mismo tiempo en el set.

Modificaciones en las grabaciones

Los ajustes han sido implacables, sin embargo, no han sido imposibles, pues la producción de este espacio siempre ha encontrado la manera de continuar adelante con el desarrollo de esta historia que se ha vuelto cada vez más emotiva. Pero, sin duda, lo que captó la atención es que recientemente debieron sustituir los actores bebés por muñecos tan reales que nadie se percató de la diferencia.

Con esto lograron avanzar en el episodio en el que Kate lleva el recién nacido que había recibido en adopción. En él presentaron a un muñeco que poseía características tan similares a las de un niño humano que nadie se percató de que pasaba algo. La conexión de la actriz con el bebé fue tan real que hasta felicitaciones recibieron una vez que se conoció la noticia de que utilizaron estos recursos para no perder una vez más tiempo en las transmisiones.

"El Covid-19 cambió el guión. Ni siquiera se nos permitió filmar a nuestros actores con bebés vivos. El desafío fue lograr que los actores estuvieran en ese momento, en ese lugar donde están buscando un sustituto y que todo pareciera real", señaló Jon Huertas, productor de This is us al tiempo que aseguró que harán hasta lo imposible por dar un buen desarrollo y final a esta temporada que ha pasado por tantos inconvenientes desde el estreno tan esperado por su fiel público.

