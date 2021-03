Mira cómo cambió la actriz de ‘Ximena Letrán’ a más de 6 años de su salida de "El señor de los cielos”

A lo largo de sus más de tres lustros de exitosa carrera artística, Ximena Herrera ha destacado en el mundo del espectáculo con su extraordinaria personificación de decenas de personajes memorables, pero sin duda uno de sus papeles más entrañables y por el que es recordada hasta la fecha es el de su tocaya, ‘Ximena Letrán’ en El señor de los cielos.

En el año 2013, con el estreno de la exitosa narcoserie de Telemundo, la fama de la actriz se despuntó luego de que se metiera en la piel de la primera esposa del protagonista, ‘Aurelio Casillas’, quien cautivó al público desde el inicio de la excitante trama por ser una persona dispuesta a todo por proteger a sus hijos.

A pesar de que nació y creció durante casi toda su vida en las redes del narcotráfico, puesto que era hija uno de los capos más poderosos del país y termina siendo la esposa de otro, ‘Ximena’ destacaba por anhelar una vida diferente, lejos de ese oscuro mundo. Aunque lucha por conseguirlo, eventualmente comprende que escapar de su pasado no es tan fácil como quererlo.

Así lucía Ximena Herrera en El señor de los cielos

En la trama, Ximena’ inicialmente es una mujer completamente enamorada de su primer amor, su esposo y el padre de sus hijos, ‘Aurelio’, a quien intenta convencer de abandonar los negocios ilícitos. Su relación supera los obstáculos por el afecto que se tenían a pesar de los continuos conflictos que sostenían por sus diferentes manera pensar.

Eventualmente, el hecho de no querer que sus hijos crecieran en una familia ligada al tráfico de drogas y tras conocer los dantescos crímenes perpetrados por su esposo, la llevan a decidir escapar y alejarse para siempre de él.

Como recordaremos, tras un sinfín de eventos, como el juicio en su contra que enfrenta dispuesta a asumir las consecuencias de sus actos, y otras desgarradoras situaciones, como la muerte de su primogénito ‘Heriberto’, esta abnegada madre logra salir adelante y enamorarse nuevamente de ‘Santiago Echeverría’ mientras criaba a sus hijas como madre soltera.

“(Lo que más me llamó la atención de El señor de los cielos fue) el hecho de mostrar el lado humano de un narcotraficante y asesino. La mayor parte del tiempo sólo vemos una cara de la moneda, y como actor es muy rico e interesante explorar una faceta a la que no se tiene acceso tan fácilmente”, dijo en una entrevista a GQ México.

Asimismo, destapó que además del nombre ambas compartían “el hecho de darle un gran peso al aspecto familiar y la unidad. Ambas somos mujeres de carácter, que siempre defienden sus creencias”.

Al final, como recordaremos, ‘Letrán’ realmente nunca pudo escapar y su vida terminó en tragedia a manos de su eterno gran amor cuando los hombres del capo asesinan a su pareja y luego le disparan a ella, quien fallece poco después tras dar un último consejo a su hija ‘Rutila’.

En cada escena, a lo largo de estas dos entregas, el público vio crecer a la fuerte ‘Ximena Letrán’ y detrás de ella a Ximena Herrera; sin embargo, tras la muerte del querido personaje en la segunda temporada, una de las más memorables de la ficción, el viaje de la boliviana terminó en El señor de los cielos aunque dejó una huella imborrable mientras continuó imparable su recorrido artístico, encadenando un proyecto tras otro.

La vida de Ximena Herrera tras El señor de los cielos

Luego de su extraordinario desempeño en El señor de los cielos, la actriz, modelo y cantante Carla Ximena Herrera Bowles, su nombre completo, prosiguió desarrollando su carrera en el mundo del espectáculo mexicano, donde debutó en el año 2004 encarnando a ‘Malka’ en Corazones al límite.

Inmediatamente tras desprenderse de la piel del primer amor de ‘Aurelio Casillas’ en 2014, Herrera regresó a Televisa para interpretar a ‘Aracely Fernández’ en Hasta el fin del mundo, una telenovela protagonizada por Marjorie de Sousa y Pedro Fernández, quien más adelante fue sustituido por David Zepeda.

Posterior a este proyecto, la también actriz de cine y teatro continuó desempeñándose en la televisión en el melodrama El hotel de los secretos, adaptación de la serie española Gran Hotel, donde interpretó a ‘Cristina Olmedo’.

Más adelante, llegaron a su vida más oportunidades para continuar desparramando su talento y belleza en telenovelas como Mujeres de negro (2016), Sin miedo a la verdad (2018) y actualmente Buscando a Frida (2021), el segundo remake de Telemundo de la telenovela chilena ¿Dónde está Elisa?, un thriller donde encarna a ‘Marcela Bribiesca de Pons’, la madre de ‘Frida’, una joven de 16 años que desaparece misteriosamente.

Sobre este personaje, con el que regresa a la cadena hispana tras El señor de los cielos, la también egresada en Mercadotecnia aseguró en una plática a Estilo DF que se trata sin duda uno de los roles más retadores en su carrera como intérprete.

"Se me hizo algo bastante distinto a lo que había hecho en mi carrera, y me llamó la atención explorar esto que fue un reto actoral muy fuerte, además de que se trataba de un personaje perfectamente bien escrito”, aseveró en una plática al medio para su semanario publicado las primera semana de febrero.

Asimismo, confesó: "Al estar conectada con el personaje padecí insomnio, no podía dormir bien. Me clavé muchísimo, creo que ha sido uno de los personajes en los que me he metido más, y también del que me ha costado salir o desprenderme porque me entregué a él al 400%”.

Durante los años tras El señor de los cielos, serie que además se alzó con el primer Emmy Internacional al mejor programa en idioma extranjero mientras ella todavía participaba en la trama, Ximena además produjo el documental Antes que se tire la sal y participó en el largometraje Amalgama (2020), encarnando a ‘Tamara’.

La actualidad de Ximena Herrera

En la actualidad, la actriz, que luce igual de hermosa desde que finalizó su participación en El señor de los cielos hace más de 6 años, se encuentra tomándose un breve descanso de la actuación sin producciones en puerta aunque espera volver a producir más adelante con un proyecto propio que tiene “engavetado” desde hace años.

"(…) necesito darme un tiempo definitivamente y descansar un rato para tratar de que Ximena vuelva a su piel después de haber encarnado a ‘Marcela’ durante estos cuatro meses que fueron muy rudos en lo emocional y físico. Más bien estoy viendo el producir algo, ya que tengo una historia desde hace como tres años que estamos tratando de realizar y que es algo que me interesa mucho hacer. No les quiero contar hasta que esté en el horno, pero es un proyecto en el que estoy de productora, idea original y actriz”, confesó a Estilo DF la egresada del CEA de Televisa.

Por otro lado, hoy por hoy, se mantiene muy activa a través de sus redes sociales como Instagram, donde cuenta con más de 800 mil seguidores a los que les presume su cuidado aspecto a sus 41 años, los mantiene al día de sus proyectos y, aunque es reservada sobre su vida personal, también comparte vistazos de su intimidad, como el gran amor que siente por sus dos perros Maya y Whisky, que tienen 12 años con ella y a los que llama “perrhijos”.

"Es lo que son (perrhijos). Imagínate, no tengo hijos, entonces son ellos. (…) Son mi adoración y compañeros de vida. Ahora son mis viejitos, ya no son mis bebés porque tienen los achaques de su edad, ya son perritos seniles y debo estar al pendiente de todas las atenciones que requieren. Ellos son los que dan luz a mi día y los que me reciben al llegar de viaje, aunque cuando puedo los llevo conmigo”, agregó la cantante del disco Aló en su plática con la revista anteriormente mencionada.

Hasta que Herrera se sume a una nueva aventura, el público puede seguir viéndola desplegar su talento en Buscando a Frida, serie que todavía se transmite por la señal de Telemundo.

