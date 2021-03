Andrea Torre conquista en un vestido con estampado a cuadros y holanes ideal para la primavera

Además de demostrar su incuestionable talento actoral en un sinnúmero de producciones para la pantalla chica mexicana, como la exitosa serie de comedia Una familia de diez, Andrea Torre también ha comprobado ser una apasionada de la moda con atuendos espectaculares donde los grandes protagonistas son las últimas tendencias.

La actriz de 41 años ha convertido sus redes sociales en un escaparate absoluto de su buen gusto y casi a diario fascina con el elevado nivel estilístico que derrocha con cada outfit moderno, sofisticado y acorde a su silueta que orquesta. En esta ocasión, la intérprete no ha fallado pues adelantó la inminente llegada de la primavera con un look cómodo, sencillo pero indiscutiblemente chic que mostró precisamente en Instagram.

Andrea Torre, de Una familia de diez, da lección de estilo para la primavera

A través de su cuenta en esta red social, la intérprete de ‘La nena’ de Una familia de diez ha estado causando furor desde el 1 de marzo al darle la bienvenida al mes que trae consigo a la temporada primaveral compartiendo imágenes donde modela en un particular atuendo sensacional para impactar en la época favorita de muchos.

En su primer look de primavera, la momblogger se anotó un acierto al llevar un espectacular vestido midi de estampado de vichy en blanco y negro con pinceladas de color en diferentes figuras, de tirantes gruesos, escote recto, una falda voluminosa con tres capas de románticos holanes en el dobladillo y ceñido a la cintura que realzó su figura en entrenamiento.

La empresaria complementó el vestido, perfecto ocultar cualquier detalle que nos acompleje gracias a la falda de tiro alto holgada, con unas elegantes sandalias minimalistas naranja intenso con correas en los tobillos a juego con el print del traje, cadenas doradas de su línea de joyería, grandes aretes con forma de corazón rojos y unas estilosas gafas de sol oscuras con marco de estilo cat-eye en la misma tonalidad.

Por otro lado, remató con un maquillaje cargado que resaltó sus labios y recogió su cabello en un chongo effortless chic para que la prenda, en uno de los estampados que combina con todo, fuera el hit absoluto de atuendo que combina elegancia y feminidad para la primavera-verano.

“¡Buenos días! Recuerda que eres imparable, comienza siempre tu día con la mejor energía y sonriéndole al sol”, fue la motivadora descripción que escribió de una de las publicaciones, compartida el pasado 9 de febrero, donde posa muy coqueta con su atuendo en un escenario bajo el ardiente sol perfectamente coordinado con su ropa.

Asismismo, anteriormente había derrochado su estilo y belleza con este outfit con el que recibió con alegría a marzo en un creativo reel.

También alardeó el beauty look y dio un vistazo más de cerca a los accesorios que llevó para completar esta apuesta de moda con una tercera foto derivada de la sesión de fotos que encabezó en este traje.

Como siempre, sus más de 680 mil seguidores no tardaron en reaccionar con decenas de halagos al look en el que además de alardear su buen aspecto, dio varias lecciones de moda, como que el estampado a cuadros con detalles de color está dentro de los must para las temporadas venideras, los vestidos midi como los que llevó son sumamente halagadores y las sandalias minimalista son idóneas para elevar –literalmente- cualquier estilismo semi formal.

Algunos de los elogios más destacados que recibió la estrella de Una familia de diez en los posts fueron:

@cirse081207 : “¡Espectacular!”

: “¡Espectacular!” @liszet_vazquez : “¡Qué hermoso vestido! ¡Te ves bellísima!”

: “¡Qué hermoso vestido! ¡Te ves bellísima!” @cesar_valarezo : “Se puede ser bella sin tener que mostrar el cuerpo. Aquí un claro ejemplo”

: “Se puede ser bella sin tener que mostrar el cuerpo. Aquí un claro ejemplo” @chely_trudez: “Bonito vestido y con estos calores queda muy bien”

“Bonito vestido y con estos calores queda muy bien” @lizeth_espino_diaz : “¡Amo tu estilo!”

: “¡Amo tu estilo!” @gema414: “¡Háblame de este vestido!”

