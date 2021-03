Arcángel critica a mujeres; Anitta las defiende: “No necesito likes en mi cu%$”

Un día después del Día Internacional de la Mujer, el cantante de origen puertorriqueño, Austin Agustín Santos, mejor conocido como Arcángel, compartió en sus historias de Instagram un mensaje que causó indignación a varios usuarios, entre ellos, a la cantante brasileña Anitta.

Y es que el músico urbano escribió un post en donde cuestiona la manera de vestir y ser de algunas mujeres y aseguró que por likes muestran sus traseros, usan poca ropa, y no se dan a respetar.

Dicha publicación causó enojo entre el género femenino, entre ellas la cantante Anitta, quien mostró su desaprobación ante lo dicho por el intérprete de Si se da.

“Quieres que te respeten como mujer bla bla bla! Pero te pasas enseñando el cu** en las redes sociales por likes. Las mujeres que se comportan se distinguen, y se catalogan como damas”, dice el post del cantante.

Tras la publicación, Anitta publicó una foto en traje de baño y un largo mensaje en el que dijo que no por enseñar su cuerpo quiere decir que se prostituya y detalló que la mujer que muestre o no su cuerpo merece respeto.

“Esta soy yo, mostrando mi cu*l en mi instagram. Ahora una pregunta especial temática por el día de las mujeres ayer, puedes tu utilizar culos de mujeres en tus videos y ponerle letras explícitas para obtener views, pero al mismo tiempo decir que las mujeres que muestran SUS PROPRIOS CULOS en sus redes sociales no merecen respeto? Estoy confundida”, señaló Anitta.

La cantante continuó cuestionando ¿qué es ser un caballero? y ¿qué es ser una dama?, en clara referencia a lo dicho por Arcángel.

“Poniendo el significado de Dama y de Caballero en google llego a la conclusión que hago más justicia a la palabra que muchos chicos por ahí que quieren las mujeres damas pero no tienen nada de caballero. Feliz día de las mujeres. Que merecen respeto con o sin cu**s a fuera. Sea en tu Instagram o en videos musicales de hombres que creen que deben existir mujeres de un tipo para explotarlas en lo que les conviene y mujeres de otro tipo para que sea tuya”, dijo.

Por su parte el reguetonero volvió a utilizar su red para disculparse con lo que él califico como “damas que si se dan a respetar y que se pudieron sentir ofendidas”, pues dijo, el mensaje no era para ellas.

“Voy a dar una pequeña explicación aquí, uno no puede generalizar a todas las mujeres, yo me refería a una historia personal aquí. A la mujer seria, decente trabajadora, que se haya sentido, es de hombres pedir disculpas, las mujeres finas trabajadores finas decentes que se hayan sentido que les falte al respecto, disculpen, no me refería a ese tipo de damas, a esa prima, amiga, colega, amiga, me refería a otro tipo de mujer, al final todas son mujeres y merecen respeto. En los últimos años en esta sociedad machista, la mujer la ha pasado mal y a lo mejor esa mujer fuente y respetable que se pudo ofender le pido disculpas”, expresó.

Además el cantante le mandó un mensaje a Anitta, diciéndole que a ella la quiere pues le gusta su trasero.

“Anitta yo te amo, te adoro, no hay mejor fanático de tus nalgas que yo, yo le doy like a tus nalgas, le doy mil likes por fotos, si pudiera darle like con la lengua se lo daría, Dios bendiga esas nalgas. Hay mujeres que lamentablemente utilizan sus redes sociales para prostituirse porque las redes así son, y ellas piden respeto de los hombres y si ellas no se comportan como damas, no se lo merecen, pero si alguna mujer seria y respetable se sintió ofendida, pido disculpas”, reiteró.

A través de sus stories, Anitta hizo saber a sus seguidores que ya había hablado con su colega y le aclaró que jamás se sintió ofendida, pues ella sabía que el mensaje no iba dirigido a su manera de comportarse, pero que siente el compromiso de hacer las cosas bien, de defender a las mujeres que desean hacer lo que quieren con su cuerpo.

A su vez, la intérprete Me gusta respondió que ella no necesita likes en su cu%$, como le sugirió Arcángel, pues muestra su cuerpo porque así es.

