Aracely Arámbula enamora en pantalón de cuero a la cadera y top corto tejido

Con más de dos décadas en el mundo de la actuación, Aracely Arámbula ha acumulado millones de fanáticos quienes la siguen proyecto tras proyecto, motivando a la actriz a dar siempre lo mejor de si, además de continuar hechizando con su belleza.

Desde su inicio como actriz juvenil hasta la mujer madura que es hoy en día, ha pasado por varios estilo y no ha tenido problemas en recordarlos compartiendo con sus seguidores en redes sociales, quienes se sienten inspirados por ella a la hora de vestirse y comportarse.

Cuando comenzó solía preferir atuendos juveniles y que siguieran las tendencias del momento, para poco a poco ir cambiando hacia un look elegante y que se enfocaba en la sensualidad, una que le ha valido halagos y ha roto corazones a su paso.

Las tendencias es algo en lo que la actriz siempre quiere estar presente, dando su toque personal y dejando enamorado al público. Una de ellas son los vestidos estilo tubo, silueta que está entre sus favoritas.

View this post on Instagram

En un vestido naranja con escote de cintas y hecho con seda texturizada, Aracely Arámbula posó para sus admiradores, dejando claro que lo suyo son las piezas entalladas al cuerpo y que resalten sus tonificadas curvas.

La ropa de cuero, clásica y que nunca deja de estar de moda, es parte fundamental de su guardarropa. No solo la utiliza en la vida diaria, también la prefiere en los sets de grabación dando a sus personajes aires peligrosos y muy elegantes.

View this post on Instagram

En una escena de La Doña sorprendió con una blusa estilo bolero hecha totalmente de cuero, la que combinó con unos leggings del mismo material, viéndose amenazante con pistola en mano y su cabello rubio en un corte bob.

View this post on Instagram

Pero esta no sería ni la primera ni la única vez que la actriz utilice el cuero para seducir. En una foto de su pasado, posó con un pantalón a la cintura hecho con el muy buscado material, balanceando con un delicado top tejido que le daba ese aspecto juvenil e inocente y matizaba un poco su lado sensual.

La fotografía fue tomada justo cuando comenzaba su carrera, antes de su debut en la televisión y cuando buscaba convertirse en una de las mayores estrellas de México, cosa que ha logrado con el pasar de los años.

Para comenzar el 2021, la actriz, ex esposa de Luis Miguel, sorprendió al posar completamente desnuda, recibiendo el año a lo grande y dejando muy claro quien es la que manda.

"Por un 2021 lleno de SALUD , ABUNDACIA Y BIENESTAR. Que su trabajo no se confunda con su vida, ni tampoco el valor de las cosas con su precio, que no se crean más que nadie, porque, solo los ignorantes desconocen que no somos más que polvo y ceniza" escribió al lado de la foto.