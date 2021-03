Arcángel pide disculpas por comentarios machistas en el Día de la Mujer: "Yo no me refería a todas las mujeres"

El reguetonero Arcángel fue el centro de la polémica en el género urbano este lunes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, luego de asegurar que "las mujeres que muestran sus cuerpos en redes sociales a cambio de likes no merecen respeto".

"Quieres que te respeten como mujer, pero te pasas enseñando el trasero en las redes sociales por like. Las mujeres que se comportan, se distinguen y se catalogan como damas", escribió el artista en una historias de su cuenta de Instagram.

Instagram

El comentario revolución la red social y generó un debate entre los artistas del urbano. La brasileña Anitta, quien interpreta canciones de reguetón, salió en defensa de las mujeres y le respondió a "Arca".

Arcángel critica a mujeres; Anitta las defiende: “No necesito likes en mi cu%$” Aunque el reguetonero se disculpó, su mensaje hacia las mujeres fue calificado como morboso, libidinoso y lascivo

"Esta soy yo, mostrando mi trasero en mi Instagram. Ahora una pregunta especial temática por el día de las mujeres…. ¿Puedes tú utilizar traseros de mujeres en tus videos y ponerle letras explícitas para obtener views, pero al mismo tiempo decir que las mujeres que muestran sus propios traseros en sus redes sociales no merecen respeto? Estoy confundida", le escribió Anitta a Arcángel sin mencionarlo en el post.

Incluso, a través de sus historias, la artista reveló que conversó con su colega: "Le expliqué que esto afecta la vida de las mujeres en general, una persona que tiene influencia acerca de la opinión de tanta gente… cómo van a percibir y pensar acerca de la mujer y del feminismo".

Arcángel, por su parte, expresó sus disculpas públicamente aclarando sus declaraciones: "Uno no puede generalizar. Yo no me refería a todas las mujeres. Las mujeres finas, trabajadoras, serias y responsables que se hayan sentido que yo les falté el respeto por este comentario, yo no me refería a ese tipo de dama respetable que se merece un respeto obligatoriamente, a esa madre, a esa prima, amiga, colega, compañera, de lo que sea, no, jamás".

"Me refería a cierto tipo de mujer, pero es cierto, al final todas son mujeres, todas merecen un respeto".

Trabajaron juntos recientemente

Este conflicto entre Arcángel y Anitta parece que traerá como consecuencia que los artistas no trabajen juntos de nuevo. "Anitta, yo soy el que más likes te da, mami, me dolió que me dieras unfollow. Te fuiste downtown conmigo", confesó "Arca".

En 2020, Anitta y Arcángel trabajaron con De la Ghetto en el sencillo de la cantante brasileña, "Tócame". El videoclip de la canción en YouTube suma casi 33 millones de reproducciones.



