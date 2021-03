"¡Jesucristo es horroroso!": Camilo impacta al quitarse la barba y el bigote

Camilo es uno de los cantautores más populares del momento, quien ha logrado conquistar a miles de personas con temas como Favorito, Tutu, Vida de rico, Ropa cara, entre otras que actualmente cuentan con millones de reproducciones en plataformas digitales. El colombiano también se ha caracterizado por su estilo musical y principalmente por su singular bigote y barba que ya forman parte de su esencia.

Pero en esta ocasión, el músico de 26 años de edad sorprendió a todos sus seguidores con un radical cambio de look, pues Camilo se dejó ver sin barba y sin bigote.

Evaluna cuenta con 10.3 millones de seguidores en Instagram

Camilo fue invitado al programa El Hormiguero en España donde interpretó una canción dedicada a su mamá y descubrió bigotes falsos. "Una prueba más del amor que nos tenemos con España. Un increíble programa @elhormiguero ! Un gran ser humano y conductor @pablomotos ! Y un gran equipo que hace cosas FANTÁSTICAS como estas!! Me emocioné mucho! Se nota que le metieron el corazón!", publicó.

Pero eso no fue todo, ya que el conductor de dicho programa, Pablo Motos le mostró a Camilo un filtro que quita la barba. "Mira cómo estoy yo y mira cómo estás tú (…) Como un niño de 13 años", mencionó Motos al músico, quien se quedó impactado con su imagen sin vello facial. "Jesucristo es horroroso", dijo el intérprete de Machu Picchu.

Así luce Camilo sin barba y bigote…

Cabe destacar que en febrero de este año Camilo y su esposa Evaluna Montaner celebraron su primer aniversario de bodas. "No hay día que no tenga el corazón de rodillas, dándole gracias al creador por tender el puente que me trajo a tu lado! Un año a tu lado como tu esposo, aprendiendo de ti todos los días!! Estoy orgulloso de esta canción, de quien eres como artista y como instrumento de Dios. Te amo. Te cuido. Te honro", publicó el músico en su cuenta de Instagram.

