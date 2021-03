El actor Henry Cavill siempre logra generar interacción con su audiencia. Una muestra de ello es que el pasado 8 de marzo, cuando se celebró el Día Internacional de la Mujer lo celebró de la mejor manera: revelando una fotografía de su infancia en la que aparece en brazos de su madre feliz y portando una de las camisetas de Superman que más amaba usar.

Con esto, el protagonista de The Witcher y Superman DC honró a quien le dio la vida y las mejores enseñanzas que hasta ahora le han permitido a seguir adelante en el ámbito personal y profesional. Además, enterneció a sus miles de seguidores quienes se mostraron sorprendidos, porque era la primera vez que revelaba aspectos familiares que pocas veces muestra en su cuenta de Instagram.

Henry Cavill dedicó unas emotivas palabras a su madre por motivo del Día Internacional de la Mujer

La imagen muestra el amor y admiración que este reconocido actor siente hacía su progenitora con quien ha compartido los mejores momentos de su vida. "Hoy es el Día Internacional de la Mujer y estoy dedicándole esta publicación a la mujer más magnífica que conozco. Mi mamá. Una persona extraordinaria, poderosa, ruda, inteligente, resiliente, amable, considerada y bondadosa. Ese niño en su regazo aprendió muchísimo de ella sobre lo que es ser un buen hombre".

Ese fue el mensaje con el que se ganó miles de "likes" y comentarios de felicitación para la mujer que le dio vida, pues las fanaticas que admiran a este guapo actor no escatimaron en apoyar cada una de sus lindas palabras y con las que logró ganarse el respeto de su público quien lo considera todo un caballero.

Incluso, en entrevistas anteriores, Cavill ha señalado que su madre fue quien le inculcó la admiración hacía las mujeres y cómo ellas se merecen todo el cariño y atenciones de los hombres. Además, refirió que ella ha sido el motor de empuje para su vertiginosa carrera con la que ha cosechado innumerables éxitos.

Sueño hecho realidad

Otro aspecto que tomaron en cuenta los seguidores luego de la tan emotiva publicación, es que quien interpreta al brujo Geralt de Rivia, bien supo proyectar uno de sus más anhelados sueños: ser un superhéroe, por lo menos a través de la actuación, ya que al forjarse camino en el mundo artístico obtuvo el papel de Superman, uno de sus más queridos personajes de la infancia a quien creció viendo a través de la televisión y admirando sin saber que en su futuro estaba escrito que él formaría parte de ese universo.

Superman en el Universo extendido de DC, Batman v Superman: Dawn of Justice y Justice League formaron parte de su lista de interpretaciones con las que se ganó la admiración del público. A través de ellas ha demostrado su pasión, entrega, perseverancia, pues el camino no le resultó fácil, pero sí muy satisfactorio, pues cada vez más es requerido para este tipo de producciones.

Y aunque estos no han sido los único papeles en los que ha destacado, Cavill no duda en volver a sus orígenes para entretener a sus fan e inspirar a jóvenes como él que no se frenaron en su intento por perseguir sus sueños, pero a su criterio, esto no hubiera sido posible sin el apoyo y consejos de su madre a quien ama de forma incondicional y por eso la honró en su día, porque considera que es una mujer luchadora y auténtica.

