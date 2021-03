Natasha Dupeyrón impulsa el placer femenino y la libre sexualidad con "El placer está en nuestras manos"

En el marco del Día Internacional de la Mujer, varias celebridades del espectáculo como las actrices Natasha Dupeyrón, Lucía Uribe Bracho, entre otras, se reunieron para promover la autoexploración femenina y el conocimiento del cuerpo en función del placer, en la campaña “El placer en nuestras manos” de CHERISH, marca alemana enfocada a la sexualidad.

“El placer en nuestras manos” es una campaña que da voz a mujeres diversas desde una perspectiva del placer como derecho y busca incentivar el autodescubrimiento sexual como parte del empoderamiento y salud femeninos.

Durante el clip, Natasha Dupeyrón y compañeras invitan a reflexionar y sobre todo cuestionar los tabúes sociales de la sexualidad, al tiempo que invitan al autoplacer y la masturbación, al contar sus propias historias sobre el tema.

“No hay nada de malo en tocarme y conocerme”, “¡si lo hago es porque me amo un montón!”, "si conozco lo que me gusta y me genera placer, puedo compartirlo con quien amo”, “¿juguetes sexuales? ¡Por supuesto que los recomiendo, mi primer juguete sexual me lo regaló una amiga y fue increíble! ¡Les recomiendo un succionador de clítoris!”, dijo la protagonista de la telenovela De pocas, pocas pulgas, así como de la cinta Recompensa.

En una entrevista con Publimetro, Natasha Dupeyrón aseguró sentirse orgullosa de formar parte de una campaña que empodera a las mujeres pues, en ese sentido: "nos libera, es un tema importante porque no solemos hablar de sexualidad, hasta ahora sigue siendo un tabú y estoy a favor de que las mujeres tengan placer", afirmó.

De acuerdo con Natasha, aún falta mucho por hacer para que las mujeres puedan ejercer libremente su sexualidad.

"Falta mucha información para que las mujeres puedan ejercer una sexualidad libre. Crecimos pensando que el placer o el autoplacer no era permitido. La información nos puede liberar y dar esta paz de que es importante tener una sexualidad sana y que el placer no está mal ni es malo. Necesitamos a más personas que hablen del tema".

Es por ello que la actriz utiliza sus plataformas como personalidad del espectáculo para enviar dicho mensaje y llegue de forma masiva.

"Tengo un alcance grande, sobre todo con mujeres, y siento la responsabilidad de enviar mensajes de amor y mi lucha es el feminismo. La palabra placer tiene que entrar ahí, en disfrutar de nuestros cuerpos, amarnos, decidir sobre ellos, cuidarlos. Yo espero que mi voz ayude a mandar el mensaje de una forma positiva y le llegue a muchas mujeres para que puedan ser libres con su sexualidad y se quiten el miedo de amarse, tocarse y hacer lo que les guste", reafirmó la mexicana.

De acuerdo con Natasha, es necesario quitarle a la placer la carga negativa que se le ha impregnado y a su vez, conocerse para poder compartirlo en pareja: "el placer es positivo, es importante conocerte para poder después exigir lo que necesitas o buscas, es importante disfrutar de tu sexualidad, el placer va ligado a eso, hablar de conocernos, buscar información, los juegues sexuales de repente son un tabú, y de prohibirte el placer, y claro que no, ayudan a descubrirse, a llegar al placer de otras formas", dijo la actriz.

