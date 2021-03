Adele y el look 'total denim' que puedes lucir en primavera para verte elegante

Adele ha seguido su propio instinto a la hora de crear música, sin dejarse llevar por modas o tendencias. Y, precisamente eso, es lo que ha cautivado a millones de fanáticos en todo el mundo, su autenticidad y todo el sentimiento que transmite en cada una de sus canciones que ella misma se ha encargado de componer.

Con temas como Chasing Pavements y Hometown Glory se dio a conocer en la escena musical británica, pertenecientes a su álbum debut titulado simplemente 19, la edad que tenía en aquel entonces. Después llegaría su disco 21, con canciones que llenarían de energía y euforia a todo su público mundial como Rolling In The Deep, y de melancolía como Someone Like You.

Cómo ha sido el ascenso de la carrera artística de Adele

Luego, el mundo entero se rindió a sus pies con su disco 25, lanzado en 2015, el más reciente hasta el día de hoy, cargado con temas tan emblemáticos como Hello y When We Where Young, dos de los cuales siguen siendo escuchados frenéticamente por sus admiradores, mientras esperan el nuevo disco en el que está trabajando la artista, pero que aún no tiene fecha de lanzamiento.

Si bien es cierto que Adele ha mantenido el mismo estilo y línea musical en sus tres discos de estudio, puede esperarse pronto un estilo nuevo y totalmente diferente al que la cantante tenía acostumbrados a sus fanáticos. ¿Por qué? Porque ya la artista confirmó que es dueña de su vida y su música, y así como transformó por completo su apariencia entre 2019 y 2020, lo mismo pudo haber hecho con la música de su nueva producción.

La transformación del look de Adele en los últimos años

Mientras los fans esperan con ansias sus nuevas canciones, hasta el momento sus seguidores han podido ser testigos de los nuevos atuendos de la cantante británica de 32 años y madre de un hijo. Pasó de usar clásicos y sobrios maxi vestidos, por lo general de colores negro y vino tinto, a llevar atuendos mucho más modernos que realzaban su belleza natural y juventud.

Como este mini vestido negro de cuello alto y mangas bombacha con el que presumió su nueva silueta en su más reciente cumpleaños, en el que aprovechó además para agradecer el trabajo y el esfuerzo de todo el personal médico trabajando en Reino Unido, su país de origen.

Pero justo a finales de 2020, Adele mostró un lado mucho más relajado de sí misma, usando atuendos más casuales y siendo la mezclilla la protagonista de sus looks. En los ensayos previos a su participación en el show Saturday Night Live, la artista se mostró elegante y chic con un conjunto de mom jeans con una maxi chamarra de jean, complementando su look con unos botines de piel vino tinto.

De hecho, en uno de los sketch del famoso programa, apareció con un look retro de mezclilla que perfectamente puedes replicar en la actualidad, para brillar en primavera con un estilo único. Adele deslumbró con un jean gastado ceñido a la cintura, junto con una ajustada chamarra decorada con brillantes plateados.

La sencillez de Adele ante todo

Sin embargo, más allá del glamour de la televisión, alfombras rojas y conciertos, Adele ha confirmado que es una mujer sencilla y que no le importa mostrarse al natural. En junio de 2020, cuando ya la pandemia había irrumpido en Reino Unido, acató las recomendaciones de las autoridades y permaneció en casa en confinamiento, dejándose ver en pijamas y sin maquillaje, enamorando todavía más a sus seguidores, quienes nunca han dejado de estar pendiente de su ídolo a pesar de su ausencia musical en los últimos 5 años.

