Eiza González tiene el pantalón palazo a la cintura perfecto y lo combina con un mini top blanco

Con varios papeles estelares, Eiza González poco a poco está dominando Hollywood, poniendo de moda a las actrices latinas y además enamorando con sus arriesgadas propuestas en cuanto a vestuario se trata.

La actriz, de 31 años de edad, pronto estrena King Kong vs Godzilla en la que interpreta a un personaje clave para la trama. Ya está lista para la promoción de la cinta, que será virtual por la pandemia, donde espera deslumbrar con diseños elegantes.

Su vestido amarillo en los Oscar fue un antes y después en su carrera / Instagram

En su cuenta Instagram suele hacerlo publicando fotos con ropa bastante original y que resalta su atlética figura. La más reciente dejó a sus millones de seguidores de cabeza y deseosos de poder imitarla.

Eiza González calla bocas con su actuación en I care a lot La actriz mexicana se vuelve tendencia por los buenos comentarios hacia su trabajo en la cinta que se coloca en el top de Netflix.

La actriz mexicana posó con un conjunto de blusa estilo blazer corta y un pantalón culotte de Louis Vuitton, una de las tantas marcas a las que ha modelado. Lo combinó con unos tacones descubiertos de aguja, dejando ver el tatuaje en su pie derecho.

Es un diseño de alta moda que resalta el amor que siente por la originalidad / Instagram

También, para celebrar los Globos de Oro, utilizó un vestido negro largo Versace con detalles de estampado lineal blanco en la parte del pecho. Eiza dijo presente en la alfombra roja virtual de la ceremonia apoyando a su amiga Rosamund Pike, con quien protagonizó la cinta I Care a Lot.

Eiza González derrocha cuerpazo en un pantalón palazo a la cintura combinado con un mini top blanco

Las redes sociales están llenas de cuentas donde los admiradores de la mexicana comparten las fotos y momentos favoritos, muchos de ellos resaltando la belleza exótica con la que ha conquistado a la audiencia estadounidense.

Para una de estas fotos, Eiza González aparece tomándose una selfie en una tienda de antigüedades, vestida con un increíble pantalón palazo a la cintura de color marrón claro, el que combinó con un mini top estilo sujetador de color blanco, atado en la parte del frente.

Decidió utilizar un sombrero de yute para cubrirse del sol y dejó su rostro al natural, sin nada de maquillaje que escondiera su belleza y frescura, algo a lo que la actriz se ha apegado, incluso decidiendo dejar de lado por completo la pintura facial para sus películas si así lo amerita el papel a interpretar.

La razón por la que Eiza González no utilizó maquillaje en I Care a Lot

Eiza González a menudo se destaca en sus películas: Baby Driver, Paradise Hills y Bloodshot, solo por nombrar algunas. I Care a Lot, su última cinta que se estrenó en Netflix le permitió encarnar al personaje de Fran, pareja sentimental de Marla, una mujer sin escrúpulos que se aprovecha de los ancianos para quitarles su dinero.

En una entrevista para el portal Colider, Eiza comentó que en preparación para dicho personaje, decidió dar un toque especial y dejar de lado el maquillaje, explicando las razones y comentando sobre quienes le ayudaron a llegar a esa decisión.

Eiza González hipnotiza en un vestido asimétrico negro transparente cubierto con apliques de bronce La actriz derrochó belleza.

"No puedo atribuirme todo el mérito porque es un equipo creativo y por eso es increíble trabajar con un vestuario, un maquillaje, un cabello increíbles, la visión del director. Pueden verlo, la película está muy estilizada y tiene polos opuestos y queríamos mantener eso; hazlos icónicos pero en su propio pequeño mundo, y se adapta a sus personalidades. La claridad, las líneas limpias de Marla versus el desorden de Fran".

Continuó diciendo "Nuestro maquillador es increíble y me sentí mal porque seguí rechazando el maquillaje. Y yo estaba como, 'Simplemente no creo que ella usaría maquillaje"". Comentó que la maquilladora de a cinta insistía en aplicarle algo sobre su rostro, pero ella se negó de manera rotunda, señalando "Fran es una mujer que proviene de una fianza. Es una mosca en la pared. No quiere que la vean y también se siente muy cómoda en su propia piel".

Te recomendamos en video