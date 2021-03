¡Ya nació! Emily Ratajkowski presenta a su hijo Sylvester

Emily Ratajkowski dio a luz a su bebé y por medio de su cuenta de Instagram compartió una tierna fotografía en la que se muestra con su primer hijo en brazos.

La modelo de 29 años de edad dio a conocer que su primogénito llamado Sylvester Apollo Bear, a quien procreó junto al actor y productor Sebastian Bear-McClard con quien se casó en 2018 en una boda discreta. Emily dio a conocer que su hijo nació el pasado lunes 8 de marzo "en la mañana más surrealista, hermosa y llena de amor del amor de mi vida", publicó.

Cabe destacar que durante su embarazo, Emily Ratajkowski documento la evolución de su cuerpo e impactó con una serie de fotografías desnuda mostrando su pancita de embarazo.

"A veces me siento como Winnie the Pooh en forma humana, otras veces como una diosa de la fertilidad con un trasero jugoso. Tomé esto en un día en el que sentía lo último. De cualquier manera, sé que voy a extrañar este golpe y esas patadas muy pronto", publicó la modelo en redes sociales junto a una fotografía al natural.

Emily Ratajkowski no quiso saber el sexo de su bebé

Además, Ratajkowski prefirió no saber el sexo de su bebé hasta que naciera. "Cuando mi marido y yo contamos a nuestros amigos que estoy embarazada, la primera pregunta que me hacen siempre después de darme las felicitaciones es que si sé qué quiero tener. A nosotros nos gusta responder que eso es algo que no descubriremos hasta que nuestro hijo o hija cumpla 18 años y nos lo haga saber", dijo la modelo durante una entrevista para la revista Vogue.

En la entrevista Emily también destacó que no sabía cómo era realmente formar una familia. "Pero es una experiencia increíble que me abre los ojos y me siento realmente afortunada (…) No sé cómo será la maternidad, por supuesto porque esta es mi primera vez y todos tienen experiencias y perspectivas diferentes. Lo mejor que puedo hacer es confiar en el proceso y tomar cada día a la vez", dijo.

