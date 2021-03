Descubre qué famosa actriz rechazó encabezar "La reina del sur"

Sin imaginarse el gran éxito que se le vendría encima, en el año 2011, Kate del Castillo se metió por primera vez en la piel del personaje más importante de su vasta y exitosa trayectoria artística: ‘Teresa Mendoza’, la protagonista de la narcoserie La reina del sur, una adaptación de Telemundo de la novela homónima escrita por el español Arturo Pérez-Reverte.

Con una interpretación magistral de la famosa narcotraficante, que marcó un antes y un después en su vida, la actriz mexicana comprobó ser una de las histrionisas más talentosas y entregadas de los últimos tiempos en la ficción que acaparó de manera avasallante el gusto del público en un sinnúmero de países al punto de posicionarse como la producción más vista en la historia de la cadena hispana.

“Hay personajes que como actores nos marcan y son muy importantes en nuestras carreras. Teresa Mendoza no solamente es un personaje importante para mí, sino ha sido un personaje muy importante para un montón de gente y para la televisión, sin duda”, opinó Del Castillo en una entrevista a People En Español al recordar al papel que, pese a ser una anti heroína, se hizo con el gusto de la audiencia.

Sin embargo, aunque hoy resulta imposible pensar en otra intérprete que no sea la heredera de Eric del Castillo en los tacones del emblemático personaje creado por Pérez-Reverte, la realidad es que la luminaria de 48 años no fue la única actriz contemplada por la televisora para encabezar el ambicioso proyecto que superó con creces las expectativas de todos y tiene previsto estrenar una tercera temporada este año.

Antes de decidir que Kate del Castillo era sin duda su ‘Teresa Mendoza’, Telemundo consideró a Bárbara Mori, recordada por protagonizar la exitosa telenovela de Televisa Rubí (2004), para sacar adelante la importante producción; no obstante, la actriz origen uruguayo rechazó la propuesta, por lo que la cadena evaluó sus otras opciones para encabezar la historia hasta dar con la mexicana que al final se mimetizó espléndidamente en el telúrico papel hasta apropiarse de este por completo.

Sobre el porqué se negó a formar parte de la exitosa superserie, la histrionisa de explicó sus motivos durante un encuentro con reporteros en 2019, reseñado por People En Español: “No fue temas de agenda, fue temas de que no me gusta ese tema a mí, o sea como que no estoy interesada en hacer cosas que estén relacionadas con el narcotráfico”.

“Yo no persigo el éxito persigo hacer cosas que me hagan crecer como actriz y como persona”, aclaró, dejando entrever que, pese al fenómeno en el que se convirtió La reina del sur, no se arrepiente de haber declinado estelarizar la producción que desde entonces encabeza Del Castillo.

Este, sin embargo, no es el único proyecto exitoso que la actual protagonista de La negociadora ha declinado participar. En el pasado, Mori se ha negado a encabezar el reparto en otras producciones que han tenido una gran acogida del público como Soy tu dueña y la última versión de Rubí, que finalmente protagonizó Camila Sodi.

“Nicandro (Díaz, el productor) me fue a ver, pero la verdad yo tengo una película en Venezuela y para las fechas no estaba libre para hacerla la novela”, reveló en 2010 al diario El Tiempo de Ecuador sobre su negativa a protagonizar el remake de La dueña, tarea que terminó cumpliendo Lucero.

“Me encanta esa historia, de hecho yo era fan de esa novela, de Angélica Rivera en aquel entonces, pero no es lo que yo quiero en este momento en mi carrera, no estoy cerrada, igual lleguen con un proyecto y yo decida hacerlo pero no había tiempo”, confesó en su día la guapa estrella que se ha enfocado en desarrollar su carrera en la gran pantalla los últimos años.

