Fátima Molina enamora en un look sencillo con mom jeans, blusa blanca sin mangas y tenis

Durante los primeros meses de este año hay un nombre que de seguro el público mexicano no ha dejado de escuchar y ese es el de Fátima Molina. Aunque no es una novata, en este breve periodo, la actriz no solo se ha convertido en una gran promesa con su debut en las telenovelas como protagonista de Te acuerdas de mí, también se ha plantado contra los estereotipos imperantes en la televisión, posicionado como un ejemplo de amor propio y de paso se estableció como referente de moda gracias a su estilo moderno, femenino y casual que deja ver en sus redes sociales.

En medio de las grabaciones de la producción de Carmen Armendáriz que protagoniza junto al galán Gabriel Soto, la famosa expone su auténtico sentido a la hora vestir que, aunque en ocasiones no difiere tanto del de su personaje en la novela, ‘Vera Solís’, le permite mostrar su personalidad y derrochar esa esencia fashionista que lleva dentro.

Así lo comprobó recientemente con una publicación en Instagram para celebrar su cumpleaños número 35 en la que lució de lo más segura y reflejó su belleza natural en un look sencillo más que perfecto para repetir en una salida casual durante la primavera o el verano.

El look sencillo de Fátima Molina, de Te acuerdas de mí, para una salida casual

A través de su cuenta en Instagram, la intérprete originaria de Ensenada se convirtió sin proponérselo en toda una sensación en la red social al compartir una postal el pasado 9 de marzo donde se ve hermosa en un outfit clásico del street style que es toda una inspiración para las próximas temporadas.

En la instantánea, la nominada al premio Ariel desparrama alegría sentada sobre la cerca de un balcón ataviada en una blusa blanca básica sin mangas, tenis Nike a juego–aparentemente el modelo Air Force 1 '07– y los pantalones de mezclilla que más estilizan: los mom jeans en un tono celeste claro con un largo tipo pescador.

La estrella complementó el look casual con un par aretes apenas perceptibles y un beauty look compuesto por un maquillaje suave que realzó la belleza de su rostro y su larga cabellera negra alisada, un estilo diferente al que la audiencia le ha visto en Te acuerdas de mí, donde luce su espectacular melena rizada casi la mayoría del tiempo.

“Pues sí, it’s my birthday! A disfrutar, a seguir soñando, a seguir cumpliendo metas, crear nuevas, intentar ser mejor humanito, reír, llorar, dibujar, actuar, cantar, bailar, meditar, respirar, abrazar más árboles, ver más pelis, viajar(espero pronto se pueda), defender lo que creemos, agradecer, disfrutar a los que amas, sanar lo que duele, conocer nuevas personas y aprenderles, amarme más, dejar las inseguridades a un lado, entre muchas cosas más. Hoy estamos vivos, mañana, quién sabe. Gracias por sus mensajes chulos”, escribió en la descripción de la postal para darle la bienvenida a un nuevo año de vida para ella.

Como era de esperarse, la publicación desató el furor de sus más de 250 mil seguidores en la red social, entre fans y compañeros del medio artístico, quienes no solo le expresaron centenares de halagos por su belleza y estilo al pie de la publicación con más de 40 mil likes, también le desearon un feliz cumpleaños.

Algunos de los mensajes de felicitación más destacados fueron:

@andrealegarreta : “¡Feliz cumpleaños, preciosa! ¡Bendiciones para ti, siempre!”

: “¡Feliz cumpleaños, preciosa! ¡Bendiciones para ti, siempre!” @la_rebeccajones : “¡Feliz cumpleaños, amor de mi corazón!”

: “¡Feliz cumpleaños, amor de mi corazón!” @maumancera : “¡Felicidades, Molina! Te mando un abrazote y siempre los mejores deseos”

: “¡Felicidades, Molina! Te mando un abrazote y siempre los mejores deseos” @yuritaflowers : “¡Feliz cumpleaños, adorada Fátima! #Happybirthday ¡Pásala incre!”

: “¡Feliz cumpleaños, adorada Fátima! #Happybirthday ¡Pásala incre!” @gissellekuri: “Esa Fátima feliz, es mi favorita. Te quiero y te admiro siempre. ¡Feliz cumpleaños!”

La celebración de Fátima se da semanas después de que diera una contundente y digna respuesta a un rumor divulgado en un conocido programa de espectáculos, que aseguraba que Te acuerdas de mí sería cambiada de horario al marcar un rating menor de lo esperado debido a que su aspecto “muy mexicano” supuestamente no agradaba al público, por la que se ganó el aplauso y respaldo del medio.

"La verdad no tengo ni la menor idea si cambiarán o no nuestra telenovela de horario estelar, como dicen que alguien comentó. No sé si sea simplemente un chisme. Mucho menos tenía idea de que algunas personas del público dicen que es por mi culpa, por mi físico, porque soy morena, porque tengo un lunar bajo el ojo, porque no soy alta, porque soy 'muy mexicana'. No lo sabía. Pero si eso llega a ser real, qué tristeza que en estos tiempos para algunos sea imposible romper con los estereotipos que ustedes mismos como público siguen marcando para la televisión", expresó en una parte del comunicado publicado en sus redes sociales.

Actualmente, el los televidentes todavían puede ver a Molina metida en la piel de ‘Vera’ en las transmisiones de este remake de la turca Gecenin Kraliçesi que se transmite de lunes a viernes a las 9:30 p. m. por Las Estrellas.

