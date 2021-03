Así lucía Gaby Spanic como 'Doña Bárbara', el papel que terminó interpretando Edith González

En el año 2008, Edith González interpretó uno de los personajes más importantes de su vasta y exitosa trayectoria artística en el mundo de las telenovelas: el de ‘Bárbara Guaimarán’ en la telenovela Doña Bárbara, una adaptación producida por Telemundo de la novela homónima escrita por el venezolano Rómulo Gallegos.

Con maestría y una actuación tan memorable por la que todavía es recordada, la fallecida actriz mexicana se mimetizó con esta mujer reacia, altiva y fuerte, creada por el gran novelista en esta versión de la escritora Valentina Párraga, al punto de que logró adueñarse por completo del telúrico papel.

Sin embargo, González no fue la primera opción de la cadena hispana para encarnar a este emblemático personaje en la ficción transmitida con éxito en más de 90 países, sino nada más y nada menos que la actriz venezolana Gaby Spanic.

El aspecto de Gaby Spanic en la piel de ‘Doña Bárbara’

Aunque a más de una década desde el estreno de la mencionada novela resulta imposible imaginarse a otra actriz que no sea Edith González en la piel de la amante de ‘Santos Luzardo’, la realidad es que Spanic era quien originalmente interpretaría el rol principal de Doña Bárbara. De hecho, grabó el demo del proyecto que Telemundo presentó en su Upfront de 2008, donde se la pudo ver caracterizada como la emblemática mujer.

Captura video

En redes sociales como YouTube, circulan estas imágenes en las que Gaby aparece metida en la piel del personaje que más adelante terminó siendo de González. Igualmente, en el piloto, actuó al lado de Christian Meier, quien sí se quedó en la producción final.

Captura video

Dentro del breve tráiler para introducir la historia, a Spanic se la ve luciendo los atuendos campiranos propios de “La devoradora de hombres”, montar a caballo por los paisajes que simulan el llano venezolano, manejar armas y también actuando varias escenas que incluso llegaron a la pantalla pero no con ella como ‘doña Bárbara’ sino con la estrella originaria de Ciudad de México.

Captura video

Sobre el por qué quedó fuera del proyecto y el personaje en las manos de Edith González, han circulado varias versiones, entre ellas, el hecho de que estaba embarazada de su único hijo, Gabriel de Jesús, quien nació en julio 2008, un mes antes del estreno de la telenovela.

Empero, independientemente de los motivos, para la histrionisa resultó un golpe muy duro la pérdida del papel en especial porque, según se aseveró en varios medios, fue ella quien propuso a Telemundo la idea de traer nuevamente a la pantalla el clásico de la literatura latinoamericana.

¿Qué dijo Gaby Spanic tras ser reemplazada por Edith González?

De hecho, en una ocasión, la actriz fue cuestionada sobre su salida de la telenovela que habría propuesto y respondió tajante a las interrogantes, dejando entrever que no partió en buenos términos de la producción.

“Yo no quiero opinar más sobre eso. Lo único que sé es que de ahora en adelante cuando tenga proyectos en mente, porque no es el primero, mejor me quedo callada porque hay gente que se cuelga triunfo con escapulario ajeno. Entonces, eso para mí también ha sido una piedra de tranca saber más de televisión que muchos ejecutivos”, dijo a las cámaras del programa Paparazzi en 2009.

A este show además comentó: “Salió en una revista que yo dejé las grabaciones de la novela, que yo pedí sumas exorbitantes, eso es mentira pero ellos tienen que excusarse de alguna forma”.

Posteriormente, no dudó en manifestar su descontento con la versión que produjo Telemundo. “María Félix y Rómulo Gallegos deben estar revolcándose en sus tumbas con esa versión que están haciendo actualmente de Doña Bárbara”, expresó al diario venezolano El Universal, según reseñó People En Español, recordando la actuación de la diva del cine mexicano, quien fue la primera en traer a la vida a ‘Doña Bárbara’ en una cinta homónima estrenada en 1943.

La actuación de Félix como la rica terrateniente en esta película bajo la dirección de Fernando de Fuentes fue tan magistral que no solo se inmortalizó como este personaje en la ficción, desde entonces también comenzó a ser llamada “La Doña” y acarreó con esta imagen de femme fatale por el resto de su vida.

“No pretendo compararme con ella. Pero, en efecto, la Félix es un ícono al que admiro muchísimo. Todo se le resbalaba, a pesar de que la acusaban injustamente de tantas cosas. Veía a los hombres que se ponían a competir con ella como monigotes y nunca se quedó callada”, agregó Gaby Spanic en aquella oportunidad, expresando su admiración a este ícono de la época de oro del cine mexicano.

