Esta es la actriz de Grey's Anatomy que se quejó de trabajar horas extras sin descanso

La serie Grey's Anatomy temporada 17 estará de vuelta muy pronto para seguir sorprendiendo a la audiencia que está ávida de este tipo de dramas, pero mientras eso sucede, se han conocido detalles de lo que vivieron algunos de sus actores más emblemáticos como Katherine Heigl quien le dio vida a la siempre recordada Izzie Stevens y que ha sido siempre considerada como uno de los personajes más problemáticos y poco "amigables" de este nutrido e inolvidable elenco.

La siempre recordada rubia siempre ha destacado por sus polémicas declaraciones y aires de divismo. Una muestra de ello es que cuando fue nominada a los Emmy en el año 2008 por su participación en el drama médico, ella rechazó esta iniciativa por parte de la academia, pues consideró que su rol no tenía elementos ni el peso necesario para optar a esta premiación. Esto fue algo que no fue bien visto por la creadora Shonda Rhimes quien de inmediato pensó en su reemplazo y en darle punto final a su presencia en la historia que le dio el éxito en su carrera.

Katherine Heigl se quejó de trabajar horas extras sin descanso en Grey's Anatomy temporada 17

Pero esto no fue todo, la actriz que ahora protagoniza El baile de las Luciérnagas, también conmocionó las redes cuando reveló que había sido obligada a grabar 17 horas todos los días sin descanso y sin compensación de ello. Esto trajo una larga fila de quejas, reacciones y demás opiniones entre el elenco que siempre la vio como una figura problemática y poco amable ni mucho menos amigable con el resto de sus compañeros de trabajo.

"Nuestro primer día de regreso fue el miércoles y fue … esto porque espero que les avergüence – un día de diecisiete horas, que creo que es cruel y mezquino", dijo la rubia durante una polémica entrevista con David Letterman en el 2009 generando así malestar en el equipo de producción que luego aclaró que esto se debió a que ella se ausentó durante tres días set paralizando así el desarrollo de los capítulos de Grey's Anatomy, ya que se encontraba promocionando la película The Ugly Truth en la que ella tuvo una participación especial.

El encargado de revelar esta realidad fue Ken Levine, reconocido periodista que además aclaró a Vulture que: "Pobre Katherine Heigl. Lo que se olvidó de agregar fue que productores amablemente barajaron las cosas para que ella pudiera salir y promocionar su nueva película. Además, con las reglas del sindicato, los productores tuvieron que pagar una tonelada de horas extras y multas para que esto sucediera".

Más declaraciones y polémicas de Katherine Heigl

Al verse acorralada ante las revelaciones del gremio de productores de la serie médica, Heigl bajó la guardia y luego confesó a EW que ella admitía que había cometido un error, pero que las declaraciones que hicieron, en ese entonces compañeros, la hicieron ver un tanto egocéntrica, egoísta y hasta altanera. "Me dejé percibir de esa manera porque estaba quejándome y quejándome y porque hice estos comentarios sarcásticos. Mucho de vivir la vida, para mí, se trata de humildad y gratitud", dijo.

Pero es que esta no es la primera ni última vez que se escuchan quejas de esta actriz que posee una carrera exitosa, pero que al mismo tiempo se ha visto opacada por sus declaraciones en las que suele ofender y llevar a planos personales argumentos que no están basados en realidades, sino caprichos. No en vano fu bautizada como una de las actrices más problemáticas de Hollywood.

