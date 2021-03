Michael B. Jordan debuta como director en la tercera entrega de 'Creed', que ya tiene fecha de estreno

Michael B. Jordan es uno de los actores con más proyección en Hollywood. Con 34 años, ya en la cima de la industria con intérprete su papel de Erik Killmonger en 'Black Panther' y protagonizar 'Creed' y 'Creed II', está listo para dar otro paso en su carrera.

La franquicia de 'Rocky' en el cine sigue siendo importante, tras conquistar varios corazones y contar con miles de fans alrededor del mundo tras las brillantes actuaciones de Sylvester Stallone. Tras encarnar a Adonis Creed en las primeras dos películas, no solo volverá para 'Creed III', sino que además será el director de la cinta.

El propio Michael B. Jordan informó a través de una entrevista con 'Variety' que se estrenará como director en la tercera entrega de 'Creed' y confirmó su fecha de estreno, el 23 de noviembre de 2022.

"Dirigir siempre ha sido una aspiración, pero el momento tenía que ser el adecuado. 'Creed III' es ese momento, un momento en mi vida en el que he crecido más seguro de quién soy, manteniendo la acción en mi propia historia, madurando personalmente, creciendo profesionalmente y aprendiendo de los grandes como Ryan Coogler, más recientemente Denzel Washington y otros directores de primer nivel que respeto", explica el actor

Añadió: "Todo lo cual pone la mesa para este momento. Esta franquicia y, en particular, los temas de ‘Creed III’ son muy personales para mí. Espero compartir el próximo capítulo de la historia de Adonis Creed con la increíble responsabilidad de ser su director y homónimo.

