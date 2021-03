Hija Ninel Conde enamora con su sencillez al lucir vestido blanco off shoulder en la playa

Ninel Conde, al haberse convertido en mamá por primera vez siendo muy joven, hoy en día prácticamente parece la hermana mayor de su hija Sofía Telch, de 23 años de edad. Ambas tienen una hermosa relación madre e hija y, si bien no comparten tantas fotos juntas, el vínculo entre ellas es muy fuerte.

En una entrevista que ofreció hace un par de años al programa Ventaneando, reconoció que ser una mamá joven le ha permitido hoy en día tener a la mejor compañera de aventuras, así que no significó para ella ningún problema o inconveniente: "Me llegó la maternidad muy joven, pero creo que he podido hacer las cosas ahora acompañada de ella y las disfruto más con una compañía".

Así es la relación de Ninel Conde con su hija Sofía Telch

De hecho, a la cantante y actriz de telenovelas, le encanta viajar con su hija, ya que al ser contemporáneas comparten gustos y formas de pensar similares. "Mi princesa, mi orgullo, mi regalo. Te amo Sofía", escribió Ninel Conde en una publicación de su Instagram a finales de febrero, al colgar una foto abrazada a su hija mientras daban un paseo nocturno en yate.

Y tal parece que los paseos en la playa son los favoritos de madre e hija, ya que la propia Sofía Telch compartió en sus historias de Instagram un par de fotos desde Cancún con un atuendo sencillo pero elegante para pasar un rato en la playa sin perder el estilo. Primero, publicó una selfie mostrando la cadena para cubrebocas personalizada que le obsequiaron recientemente, un accesorio muy coqueto para la temporada.

Historias de Instagram de Sofía Telch

Esta cadena multicolor lucía magnífica con su atuendo totalmente blanco, compuesto por un vestido blanco off shoulder bordado con delicado encaje con el que logró un outfit impecable. En otra imagen que compartió, aparecía con su mamá Ninel Conde en medio de un abrazo, quien también llevaba un look blanco con una diadema de flores multicolor.

Historias de Instagram de Sofía Telch

Los próximos proyectos de trabajo de Ninel Conde

Muchos fans recuerdan a Ninel Conde por su papel de Alma Rey en en la telenovela Rebelde, historia en la que casualmente interpretaba a una famosa cantante con un estilo muy extravagante a la hora de vestir. Pero, a pesar de tener una carrera fructífera como actriz de telenovelas, en los últimos años más bien se ha dedicado a su carrera musical, ofreciendo diversos shows y presentaciones en México.

Aunque la pandemia ha detenido los planes de muchos cantantes y músicos en el último año, ahora Ninel Conde regresa a la música con el tema Tú me pones a pecar, en colaboración con Juan Magán, cuyo video fue grabado recientemente en la Riviera Maya y que pronto estará disponible en YouTube.

En su galería de Instagram, Ninel Conde, de 44 años, compartió un extracto de lo que se verá en el video, clip en el que presumió sus curvas con total confianza en un traje de baño enterizo rojo, mientras bailaba a la orilla de la playa.

"[email protected], aquí les dejo un pequeño detrás de cámaras de lo que podrán ver en el video de #tumeponesapecar con mi querido @JuanMagan, de la autoría de mi talentoso amigo @horaciopalencia. Ya falta muy poquito para el estreno de la canción en todas las plataformas, el 19 de marzo, y el video lo podrán ver el 26 de marzo, bendiciones para [email protected]", escribió al publicar el video, que superó las 100 mil reproducciones al poco tiempo de ser compartido.

