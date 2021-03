¡La familia crecerá! Shaun y Lea recibirán una importante noticia y The Good Doctor tomará otro rumbo

Contra viento y marea la relación de Shaun y Lea perdura. Y es que la serie The Good Doctor sigue impactando a la audiencia que está atenta a la evolución de esta pareja que ahora tiene una importante noticia que revelar. Y es que tras superar adversidades y lidiar con los prejuicios de los padres de su protagonista, se enfrentarán ahora a uno de los momentos más inesperados: Ser padres.

Así es, en el capítulo pasado, Lea siempre se mostró distante, preocupada, nerviosa y al mismo tiempo intolerante con el famoso cirujano, pero es que no sabía cómo revelar esa importante noticia, pues no sabía cómo reaccionaría él ante ese nuevo evento que sin duda, les cambiará la vida.

Shaun y Lea recibirán una importante noticia y The Good Doctor tomará otro rumbo

En capítulos pasados se había mostrado otros aspectos en la vida de esta pareja que se ha debatido por una serie de circunstancias. Primero, el encuentro familiar con los padres de Lea quienes consideran que ella no está preparada para tener una relación estable con una persona que posee una condición especial. Luego, Shaun mostró interés por la nueva radióloga que logró coquetear con él y le creó inestabilidad en sus sentimientos, tanto que tuvo sueños recurrentes en las que se besaban con mucha pasión.

Luego, ambos se mostraron muy distantes, pero siempre juntos en cada uno de los momentos críticos, pero sin duda, lo que colmó o alteró la personalidad de Lea fue el regreso de su ex con quien debió mantener distancia para que éste no interfiriera en su relación y no creará malestar a el doctor que padece de autismo.

Ante esta nueva revelación queda esperar el desenlace de los próximos capítulos en los que Shaun decidirá qué hacer con su futuro, pues ahora debe pensar en consolidar su unión, saber cómo cuidar a su hijo y demostrar al mundo que es capaz de sacar adelante a su familia.

Capítulo revelador de The Good Doctor

El episodio estrenado el lunes 8 de marzo fue contundente, pues pocos sabían en qué pararía las actitudes extrañas y evasivas que estaba demostrando Lea. Pero lo que hizo que ella definitivamente revelara lo que estaba pasando en su vida, fue cuando le remolcaron su coche, pues de inmediato le pidió ayuda a Shaun y él sin inconvenientes acudió a ayudarla y a calmarla, pues se encontraba muy alterada y llena de pánico.

Al ver esto Shaun decidió tomar un momento al amor de su vida y confesarle que él siempre estará ahí para ella, en todo lo que necesite. Pero lo que menos imaginó es que una vez ella calmada lo tomara de la mano y le expresara toda la verdad. "He estado un poco loca, pero no era sobre el coche. Hace dos días descubrí… Shaun, estoy embarazada".

El doctor quedó atónito, no emitió ninguna palabra. juntos quedaron tomados de la mano mirándose uno al otro. Y de esa forma culminó lo que sería uno de los capítulos más emotivos, impactantes e inolvidables, pues pocos imaginaban que esto sería una realidad muy probable, ya que nunca se habían planteado la idea de concebir un bebé. Y por si fuera poco, durante esta transmisión también se evidenció como Morgan y Park definitivamente iniciarán una relación muy esperada por la audiencia. Así que solo queda esperar lo que se viene en The Good Doctor y qué destino tomarán estas parejas.

