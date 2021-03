Descubre qué fue de la actriz de 'Martina Tinoco' en “Mañana es para siempre” a casi 13 años de la telenovela

Hay telenovelas que no importa el tiempo que transcurra, siguen vigentes en el corazón y la memoria del público. Ese es el caso de Mañana es para siempre, una exitosa producción de Nicandro Díaz para Televisa que Silvia Navarro, Fernando Colunga y Lucero encabezaron con maestría en el año 2008.

A pesar de que se trataba de una adaptación del melodrama colombiano Pura sangre, la ficción acaparó por completo el gusto del público de la época con una excitante historia marcada por una cruenta venganza y los entrañables personajes que acompañaron a los protagonistas a lo largo de la trama, como la inolvidable ‘Martina Tinoco’.

Estos son los actores de “Mañana es para siempre” que fallecieron tras la telenovela El melodrama se estrenó hace más de 12 años.

Como recordaremos, ‘Martina’ es una mujer fuerte y valiente que inicialmente lleva una doble vida. Y es que a raíz de una difícil situación económica, se ve obligada a ganarse la vida trabajando en la cantina “Las copetonas” como luchadora en lodo todas las noches, pero oculta su ocupación a su papá, a quien le hace creer que se desempeña como enfermera en el turno nocturno de un pequeño hospital.

Captura video

Más adelante, sus circunstancias cambian y se dedica realmente a la enfermería, haciéndose cargo de los cuidados de ‘Liliana Elizalde’, la hermana de la protagonista.

Captura video

Este personaje, que logró robarse por completo el corazón del público, fue interpretado magistralmente por la actriz Mariana Ríos, quien a casi 13 años desde su participación en la historia de amor entre ‘Fernanda Elizalde’ y ‘Eduardo Juárez Cruz’ está completamente alejada de la actuación.

Captura video

El cambio de Mariana Ríos, la eterna ‘Martina’ de Mañana es para siempre

El 27 de julio de 1977, Irma Mariana Ríos Franco arribó al mundo en Aguascalientes, México, y aunque creció para convertirse en una exitosa actriz y modelo, su carrera en el mundo del espectáculo mexicano no comenzó como intérprete en telenovelas sino alardeando su buen aspecto, porte y presencia como reina de belleza.

Con un indiscutible talento y beldad, la estrella tuvo un gran triunfo en este tenaz universo al coronarse como la ganadora del concurso Señorita México, uno de los certámenes más importantes a nivel nacional, en el año 2000.

Gracias a esta victoria, Ríos viajó hasta Tokio, Japón, para representar a México en el prestigioso Miss Internacional 2001.

Facebook

Si bien no logró entrar dentro del cuadro de finalistas en la competencia, la entonces joven de 24 años no se desanimó. Al contrario, el no ganar la llevó a mirar dentro de sí y encontrar el anhelo de convertirse en actriz, por lo que al aterrizar en México se mudó a la capital y con toda la determinación del mundo comenzó a prepararse como histrionisa en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA), informó Las Estrellas.

Con sus estudios en el reconocido centro, Mariana aprendió a explotar su talento y comenzó a actuar en unitarios como Mujer casos de la vida real; empero, no pasó mucho para que, gracias a su constancia, temple y con las herramientas necesarias, se ganó su primer papel en una telenovela: nada más y nada menos que La madrastra (2005).

En el exitoso teledrama protagonizado por César Évora y Victoria Ruffo, la incipiente estrella hizo su gran debut actoral en la piel de ‘Guadalupe Montes’. A partir de ese momento, se encontró con las puertas del medio abiertas para continuar desarrollando su carrera.

Un año después de su estreno como actriz, en 2006, interpretó a ‘Aída Cortés’ en Duelo de pasiones; más tarde, en 2007, se sumó al reparto de la exitosa telenovela Destilando amor, una producción de Nicandro Díaz donde encarnó a ‘Sanjuana Escadillo’, una guapa campesina que sueña con vivir rodeada de lujos y comodidades.

Este papel le otorgó una gran popularidad además de que le permitió coincidir en los foros de la televisión con el actor José Luis Reséndez, con quien trabajó en La madrastra. En esta historia, protagonizada por Eduardo Yáñez y Angélica Rivera, Reséndez se metió en la piel de ‘Hilario Quijano’, un hombre por el que el personaje de Mariana estaba completamente enamorada.

Fue después de encarnar a ‘Sanjuana’ que la belleza hidrocálida tuvo la oportunidad de participar en Mañana es para siempre (2008) convertida en inolvidable ‘Martina’ nuevamente bajo la producción de Díaz.

Tristemente, posterior a este papel, derrochó su talento y entrega en solo dos telenovelas más: Triunfo del amor (2010) y Qué bonito amor (2012), con este último el proyecto se despidió de la televisión.

Y es que aunque parecía que tras traer a la vida a ‘Ana López’ en esta producción de Salvador Mejía continuaría destacándose como intérprete, ocurrió lo contrario pues decidió retirarse de la actuación y su rostro no ha vuelto a aparecer como parte de ninguna otra ficción desde entonces.

Abandonar la TV, sin embargo, no fue negativo para ella pues le permitió sumergirse en el modelaje e incluso posó en la revista H para hombres en 2014.

El aspecto actual de la eterna ‘Martina’ de Mañana es para siempre

Hoy en día, a casi 13 años desde el estreno de Mañana es para siempre, se desconoce a qué se dedica Mariana Ríos; no obstante, la actriz permanece activa en sus cuentas en redes sociales como Instagram, donde acumula más de 10 mil seguidores.

En esta red social, constantemente comparte imágenes del baúl de los recuerdos de todas las etapas de su vida, especialmente, de su pasado trabajo en la pantalla chica. Y aunque sí postea imágenes sobre su vida personal actual, mantiene su estatus sentimental y laboral para sí misma.

Asimismo, en su perfil, alardea su epatante belleza natural con numerosos posados con los que demuestra que los años no pasan por ella; da vistazos a los viajes que ha disfrutado por el mundo y también a sus divertidas salidas con amigos.

Hace un año, uno de sus seguidores le cuestionó en una de sus publicaciones cuándo decidiría retornar al mundo de las telenovelas, donde parecía tener una prometedora carrera, y la artista de 43 años solo se limitó a responder: “Ojalá pronto”.

Mientras se da su regreso, el público mexicano puede revivir la actuación de Mariana Ríos como ‘Martina’ gracias a la repetición de Mañana es para siempre, telenovela que actualmente se retransmite de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde por Las Estrellas.

También te puede interesar: