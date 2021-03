Así luce hoy 'Julianita', la hermana de Lucero en "Los parientes pobres"

Corría el año 1993 cuando se estrenó en la televisión mexicana la telenovela Los parientes pobres, una producción de Carla Estrada para Televisa que acaparó por completo el gusto del público de la época con una excitante historia y un elenco de lujo encabezado por Lucero y Ernesto Laguardia.

En este melodrama, la cantante interpretaba a la noble y bondadosa ‘Margarita Santos’, una joven que vive cómodamente junto a su familia en San Gabriel, un pueblo a las afueras de Ciudad de México, hasta que la vida a la que están acostumbrados se derrumba cuando terminan en la ruina y comienzan a enfrentar una serie de infortunios.

Descubre qué fue de la actriz de ‘Martina Tinoco’ en “Mañana es para siempre” a casi 13 años de la telenovela La intérprete detrás de este personaje actualmente tiene 43 años.

Dentro de la trama original de Liliana Abud, la protagonista tiene tres hermanos: ‘Silverio’, ‘Luisito’ y la inolvidable ‘Julianita’, una angelical joven invidente que se robó por completo el corazón del público con su inocencia y ternura.

El dulce personaje fue encarnado con maestría por la actriz Claudia Ramírez, quien aunque tenía 29 años de edad en ese momento, logró meterse con maestría en la piel de la entrañable jovencita, demostrando un gran talento interpretativo que catapultó su carrera de, en ese entonces, una década.

Sin embargo, desde que esta ficción aterrizó en la pantalla chica han pasado 28 años en los que Ramírez se ha consolidado como una auténtica figura de la televisión con una exitosa y vasta trayectoria artística que sigue desarrollando al día de hoy.

La carrera de Claudia Ramírez tras convertirse en ‘Julianita’ de Los parientes pobres

Tras su gran actuación como ‘Juliana Santos’, la actriz Claudia Julieta Ramírez Valdez continuó imparable su carrera en el mundo del espectáculo mexicano, donde debutó con un papel en La fiera, una telenovela estrenada en 1983.

De hecho, su actuación fue tan destacable que logró encadenar un proyecto tras otro siendo su primer papel luego de Los parientes pobres como protagonista del melodrama María José (1995).

Desde entonces, la originaria de Veracruz ha estado imparable desplegando sus alas artísticas como actriz en decenas de exitosas producciones para el cine, el teatro y la televisión.

En el mundo de las telenovelas, donde ha afianzado su carrera y se ha consagrado como una de las luminarias más importantes, Ramírez ha participado en más de una docena de melodramas desde Los parientes pobres como Te sigo amando (1996-1997), Lo que es el amor (2001-2002), Infames (2012), El color de la pasión (2014), Lo imperdonable (2015), El hotel de los secretos (2016), Sin tu mirada (2017-2018), La jefa del campeón (2018) y La usurpadora (2019), por mencionar algunas.

Por otro lado, en la pantalla grande, ha brillado en cintas como Los temerarios (1993), Prueba de amor (1994), Juego limpio (1995) Sexo, amor y otras perversiones (2006), La balada de Ringo Starr (2006), Casi treinta (2014), Mirreyes contra Godinez (2019), El hubiera sí existe (2019), Malibú (2020) y El Club de los Idealistas (2020), entre muchas otras más.

Mientras, en cuanto a las series, durante los años tras Los parientes pobres ha dicho presente en producciones como S.O.S.: Sexo y otros secretos (2007), Plaza Sésamo (2009), Gritos de muerte y libertad (2010), Súper X (2017), Fortuna (2013), Sincronía (2017) y Mi Lista De Exes (2018); según registra su perfil en Imdb.

Por supuesto, como toda una actriz completa, el teatro no ha faltado en su currículum y ha deslumbrado también sobre las tablas en puestas en escena como El curioso incidente del perro a medianoche, Tic Tac Boom y Dogville.

En cuanto al ámbito personal, Claudia es madre de dos hijos, Juan y Alejandro, que procreó junto a su exesposo, el publicista Ignacio Gilardi. Para dedicarse a su familia, la actriz se retiró del medio artístico en 2001, pero regresó cuatro años después con todo al cine. Mientras, a las novelas no volvió si no hasta 2012.

“Me fui en un momento muy importante de mi carrera porque decidí estar con mis hijos y mi exmarido, económicamente me iba muy bien y tenía muy buenos proyectos”, dijo en una reciente entrevista con Uno TV. “La recompensa es mucho mayor, lo que son estos chavos para mí valió la pena, de eso se trata la vida”.

La vida actual de la eterna ‘Julianita’ de Los parientes pobres

En la actualidad, Claudia Ramírez tiene 56 años y sigue imparable desempeñándose como actriz. De hecho, la intérprete al presente resalta con su actuación protagónica en Fuego ardiente (2021), telenovela que actualmente se transmite por Las Estrellas, y además forma parte del elenco de la serie de Netflix ¿Quién mató a Sara?, próxima a estrenarse este año.

Sobre su papel en la nueva producción de Carlos Moreno, ‘Irene Ferrer’, la histrionisa manifestó sentirse emocionada por interpretar un personaje de su edad que, de paso, rompe estereotipos al iniciar una relación con un hombre más joven que ella, encarnado por José María de Tavira.

“Es un personaje que está escrito para una mujer de mi edad, que eso lo agradezco muchísimo, porque hace mucho tiempo yo decía: '¿por qué no hay protagónicos maduros?' Entonces que haya sucedido esto y que haya aparecido me parece increíble", dijo en la presentación oficial de la telenovela en octubre del año pasado según People En Español.

Actualmente, la eterna ‘Julianita’ en Los parientes pobres permanece también muy activa en redes sociales como Instagram, donde cuenta con casi 45 mil seguidores a los que les presume en un sinfín de postales lo guapa que luce hoy en día aceptando el paso de los años con suma elegancia y madurez.

De hecho, no tiene complejo alguno sobre los signos que denotan el paso del tiempo y en más de una ocasión se ha expuesto sin una gota de maquillaje, dando un ejemplo de amor propio al presumir con orgullo sus mínimas líneas de expresión y derrochar su belleza al natural.

Por otro lado, la actriz que sin duda es como los buenos vinos no suele compartir con sus seguidores aspectos de su vida personal pero sí los mantiene al tanto de todas sus aventuras profesionales.

Asimismo, deja entrever que la nostalgia la visita continuamente, pues con frecuencia divulga imágenes de su pasado, el que recuerda con cariño.

Y aunque no presume a sus retoños en Instagram, a través de Twitter, la también modelo ha divulgado algunas vivencias con las que ha dejado entrever que son muy cercanos a ella aunque ninguno decidió seguir sus pasos.

Precisamente el pasado mes, la actriz compartió que su hijo mayor, Juan, quien tiene 25 años y es abogado, había decidido partir del nido e independizarse.

“Siempre duele y es una sensación rara de que mi bebé ya no es bebé, pero también es una graduación, cuando lograste hacer a un hombre de bien es muy satisfactorio, nunca somos los mejores padres, nunca lo hacemos bien, pero cuando ves que formaste a alguien como él me doy por bien servida, creo que los papás también tienen una partecita que ver en eso”, aseveró en la plática publicada por UNO TV.

También en esta conversación, reflexionó sobre la fama y el éxito siendo actriz: “De repente tienes dinero a manos llenas y crees que todos te tienen que rendir cuentas, seguro me pasó, pero seguro me duró muy poco porque mi mamá me traía cortita. Tiene que ver con lo que te interesa en la vida, a mi me encanta actuar y es mi sustento, pero también hay otras cosas que me interesan, están mis hijos, mi familia, mis amigos, es muy fácil que te vueles si sólo giras en torno a la fama”.

Al presente, además de verla protagonizar en Fuego ardiente, el público puede volver a disfrutar de su interpretación de ‘Julianita’ en la flor de la juventud gracias a la retransmisión de Los parientes pobres por el canal Tlnovelas.

También te puede interesar: