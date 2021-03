Aquí te revelamos detalles sobre si habrá una nueva temporada de Masterchef México

Este viernes los televidentes ya no contarán con el acompañamiento que Masterchef en vivo les brindaba, pues con la llegada de la final de la octava temporada ahora queda esperar si habrá o no una nueva entrega en la que los mexicanos conocerán a los nuevos rostros de quienes optarán por el reconocimiento que este espacio brinda a cada uno de sus concursantes.

Ante la interrogante sobre qué pasará, el productor Hernán Albarenque ofreció unas palabras alentadoras a los medios de comunicación, pero que no definen el futuro de una próxima fecha de estreno, pues el equipo debe esperar por la aprobación del presupuesto que les permita iniciar los castings y demás detalles para que la novena entrega vaya tomando fuerza y un norte más claro.

Luego de que se conociera que Adriana Salcedo era la ganadora de esta entrega que llegó a su final el pasado 5 de marzo, el público quedó dividido con sus emociones, pues a pesar de que la oriunda de Sinaloa siempre destacó con sus exquisitas preparaciones no hizo lo propio con su actitud muchas veces cuestionada por la audiencia a través de las redes sociales. Pero, luego de ello se generó la duda sobre qué pasará para la próxima entrega, pues deberán debatirse sobre quién hará la conducción de este espacio y sí realmente están preparados para iniciar un nuevo reclutamiento de cocineros.

Ante esto Albarenque señaló que aunque no se tiene prevista una fecha para el inicio de casting y mucho menos para el inicio de una nueva temporada, lo que sí tiene seguro es que se realizará una novena etapa en la que seguirán trabajando con participantes que no pertenezcan al mundo artístico, descartando así una posible edición de celebridades.

También dejó claro que Anette Michel es quien llevará las riendas del programa, pese a su renuncia a TV Azteca y reveló que nunca se tuvo previsto que Aracely Arámbula formara parte del elenco de este reality tal y como se había rumoreado. Sin embargo, esto es algo que logrará definirse una vez que se de la voz de acción. El realizador además agradeció el apoyo al público que se mantuvo fiel durante el desarrollo de cada episodio y por si fuera poco destacó que siempre mantuvieron los niveles de sintonía más elevados durante su transmisión.

Y aunque este programa no podía tener un final alejado de la polémica, luego de que se diera reconocimiento a Adriana las redes sociales estallaron con una gran cantidad de memes, comentarios y reacciones en desagrado al resultado final que a juicio de muchos no causó sorpresa ni mucho menos alegrías, pues la oriunda de Sinaloa siempre mantuvo una actitud poco amigable con sus compañeros y hasta con la audiencia con la que no logró conectar, sino hasta hace unos días cuando realizó una dinámica de preguntas y respuestas a través de su cuenta en Instagram.

Ahí fue duramente calificada por el público, sin embargo, ella siguió adelante dando respuestas a las interrogantes y luego cuando produjo sus primeras palabras tras su triunfo aseguró que ella solo tenía como norte ganar y que no le incomoda lo que las personas piensen sobre ella, pues considera que es una profesional que no fue a Masterchef México para hacer amigos, sino deleitar al jurado con sus preparaciones.

Y vaya que lo hizo pues ahora con el trofeo y el millón de pesos espera consolidar varios de sus sueños gastronómicos más anhelados.

