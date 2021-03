"The One" entre otros importantes títulos entre los estrenos streaming del fin de semana

Una gran cantidad de películas buenas en Netflix, así como las series más exitosas estarán disponibles desde hoy para que puedas disfrutarla en compañía de tus seres queridos. Así que no dudes en organizar una velada de maratones para que no pierdas detalles de cada una de las producciones que se suman al catálogo de entretenimiento de esta plataforma streaming que brinda diversión para todos los gustos.

Entre las novedades destaca el estreno de la temporada 1 de "The One", una historia repleta de misterios, intrigas y desenlaces inesperados, mientras que "Vidas de papel" también puede ser una buena opción para recomendar, analizar y generar debates entre tus amigos quienes desde ya pueden ir preparando las palomitas de maíz para celebrar estos importantes lanzamientos.

El servicio streaming reveló un importante avance de la segunda temporada de Lupin Los fans de esta historia de Netflix están ansiosos ante el estreno de esta producción original.

Películas buenas en Netflix así como las series más impactantes entre los estrenos para este fin de semana

La variedad en géneros destaca durante los estrenos que podrás ver este fin de semana en Netflix. Drama, acción, suspenso y mucha adrenalina es lo que vivirás con cada una de estas historias que llegaron para quedarse y ser recomendadas entre tus amistades que al igual que tú, gustan de este tipo de entretenimiento en la comodidad de la casa. Así que no lo pienses más y suma estos títulos en tu lista de reproducciones.

En series: The One (temporada 1) Estrena este viernes 12 de marzo

El suspenso y las innumerables sorpresas están de la mano en esta producción en la que una mujer emprendedora y ambiciosa decide crear la empresa The One que es capaz de ubicar el alma gemela de cada persona solo con una pequeña prueba de ADN. Esta trama no es más que una historia de amor en la que se crean patrones de parejas y en el que su protagonista y parte del elenco decide afrontar diferentes situaciones para encontrar el verdadero amor cueste lo que cueste.

también se estrenan:

Paradise Police Temporada 3 (12/03).

Love Alarm Temporada 2 (12/03).

El reino perdido de los piratas Temporada 1 (15/03).

Sueños sobre hielo Temporada 1 (15/03).

Gofre + Mochi Temporada 1 (16/03).

Bajo sospecha – Los secretos del caso Wesphael Temporada 1 (17/03).

B the Beginning Temporada 2 (18/03).

Sky Rojo Temporada 1 (19/03).

Country Comfort Temporada 1 (19/03).

Alien TV Temporada 2 (19/03).

En películas: El día del sí (Estrena este 12 de marzo)

Esta es una producción fresca para toda la familia que narra la vida de unos padres que tras varias imposiciones en el hogar deciden darle un "Yes day" a sus pequeños quienes tomarán las riendas de las actividades y se embarcarán en una serie de aventuras inimaginables. La diversión y sano entretenimiento está garantizada con este película que además refuerza los valores familiares y los temores que, en ocasiones, surgen entre los padres quienes no quieren que sus pequeños abandonen el hogar una vez que crecen y empiezan sus vidas.

También se estrenan:

Vidas de papel (12/03).

Cabras da Peste (18/03).

En la misma ola (25/03).

Un mal viaje (26/03).

El campamento de mi vida (26/03).

Quien a hierro mata (30/03).

En documentales: La trama Varsity Blues – El escándalo en la Universidad de EE UU (estrena el 17 de marzo)

Esta producción registra los momentos más conflictivos del líder de uno de los estafadores más perseguido en Estados Unidos quien se encargaba de conseguir los ingresos a las más prestigiosas universidades para los hijos de los más destacados y reconocidos empresarios o personalidades que por poseer bajas puntuaciones no lograban ser candidatos a estas instituciones. Es una mirada a la red mafiosa más grande que jamás se haya visto.

También se estrenan:

Rebell Comedy (16/03).

Simplemente negro (17/03).

Nate Bargatze – The Greatest Average American (18/03).

Fórmula 1 – La emoción de un Grand Prix Temporada 3 (19/03).

Loyiso Gola – Unlearning (19/03).

Seaspiracy – La pesca insostenible (24/03).

Magic for Humans by Magopop Temporada 1 (24/03).

Aunque no lo creas estos actores de Cobra Kai son padre e hijo en la vida real Martin Kove quien posee un personaje crucial en esta historia de Netflix actuó junto con Jesse Kove en la tercera temporada.

