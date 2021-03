Chiquis Rivera fascina con camisa de mezclilla, vestido de encaje y botines vaqueros

Chiquis Rivera sin duda alguna se encuentra en un gran momento en el terreno profesional. Nominada en un sinnúmero de premiaciones por sus recientes lanzamientos musicales, cosechando éxitos con su línea de belleza Be Flawless y también con su libro Chiquis Keto, la hija mayor de la fallecida Jenni Rivera parece estar viviendo una época dorada tras los difíciles instantes a nivel personal que atravesó el año pasado.

Chiquis se divierte en Guadalajara sin sana distancia Chiquis Rivera pasa el fin de semana en la ciudad, donde fue madrina de boda y aprovechó para conocer algunos lugares.

Sin embargo, los éxitos de la cantante de No regresarás no se han limitado nunca a su música ni su incursión en negocios, también han trascendido al mundo de la moda. Y es que gracias a su estilo sexy, al día con las tendencias y siempre abrazando su curvilíneo cuerpo como muestra de su indiscutible amor propio, la luminaria se ha erigido como todo un referente a la hora de vestir para las mujeres curvys y fabulosas como ella.

Y uno de sus más grandes escaparates para presumir sus mejores looks sin duda son sus redes sociales, donde además de mantenerse tan conectada como siempre con sus seguidores, la ganadora del Latin Grammy continuamente comparte sus atuendos siempre fieles a su personalidad, tanto para sus momentos celebrities como para el día a día, con los que derrocha su belleza y demuestra su buen sentido de la moda, como uno con estética cowgirl que presumió en días recientes en Instagram.

El look cowgirl de Chiquis Rivera para la próxima primavera

A través de su cuenta en la mencionada red social, Chiquis Rivera causó furor el pasado domingo 7 de marzo al compartir un retrato tomado durante su reciente viaje a Guadalajara, Jalisco, donde aparece luciendo hermosa en un outfit muy estiloso y chic con aires western perfecto para sorprender en primavera.

En la postal, la intérprete de 35 años desparrama estilo ataviada en una camisa de mezclilla con mangas largas que llevó arremangadas, ligeramente desabotonada en la parte superior para crear un favorecedor escote pico y anudada a la cintura para realzar su silueta, combinada con un vestido de encaje beige de corte asimétrico que usó con un short negro debajo.

Chiquis Rivera cautiva al posar en su ducha de cristal al natural La cantante ofreció una lección de amor propio a sus fans

La estrella de música regional mexicana elevó el estilismo al incorporar unos botines vaqueros verdaderamente espectaculares de tacón bajo, con distintos grabados, detalles y tonalidades de verde y marrón.

Complementó con accesorios sencillos para no sobrecargar la apuesta de moda, como un set de cadenas, una pulsera y aretes básicos. Y, por último, remató con un maquillaje suave que realzó su mirada y su cabello recogido en un chongo effortless chic, logrando un aspecto campirano muy estiloso.

Asimismo, aunque el outfit funcionó muy bien en general, sin duda tuvo un hit absoluto y fueron los botines. Chiquis Rivera, por supuesto, lo sabía y no dudó en compartir un video donde presumió su calzado mostrando algunos pasos de baile improvisados al ritmo de These Boots Are Made for Walkin', el clásico tema de Nancy Sinatra.

Como de costumbre, los más de 4 millones de seguidores de Janney Marín Rivera, su nombre real, no tardaron en reaccionar a las publicaciones con miles de halagos a su aspecto, confianza y el original vestuario con el que se convirtió en toda una vaquera en esta oportunidad.

“Preciosa estás”, “Hermosa como tu madre”, “Estás muy guapa, Chiquis. Se me hicieron curiosas tus botas”, “Te ves espectacular. Amo tu outfit”, “¡Siempre te ves radiante y preciosa, pero hoy te luciste!”, “Amé tu look del día” y “Me fascinan tus botas. Mándame unas”, fueron algunos de los piropos que recibió al pie de los posts.

Igualmente, un sinnúmero de compañeros del medio artístico se unieron al hilo de comentarios para elogiarla. Entre ellos, destacó la presentadora Rashel Díaz, quien le expresó: “Chiquis, estás hermosa y las botas, wow. ¡Ni hablar! Love them”.

Te recomendamos en video: