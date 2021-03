Lucero deslumbra al combinar un pantalón lila satinado con un blazer plisado blanco de perlas

Lucero supo desde niña que había nacido para ser artista. Por muy pequeña que estuviese, el mundo de la televisión siempre llamó su atención, y a su mamá siempre rogaba que la llevara a la televisión, aunque realmente en casa nadie formaba parte de ese mundo como para haberla influenciado.

"Siempre he sido muy feliz de saber que era yo la que quería ser artista", confesó la intérprete de Electricidad durante una entrevista al programa En casa de Mara, dejando claro que en ningún momento su mamá o algún familiar, la motivó a iniciar su carrera como actriz o cantante.

Cómo debutó Lucero en el mundo del espectáculo

"(…) Porque muchas veces, en muchos casos, los papás son los que empujan a los hijos, de 'ándale mijo, ve y canta…' (…) Los papás lo hacen en un afán de mostrar el talento de sus hijos porque los conocen, los ven (…) Sí creo que, en esa parte, para los chavos es más complicado porque ya llega un momento en que se hartan o se cansan, o se sienten usados o casi que explotados y no viene al caso", comentó, enfatizando que en su caso, debutó en el mundo artístico porque le encantaba estar en televisión y cantar.

Aunque al principio la mamá de Lucero no tomaba en serio ese deseo de la niña de estar en televisión, la pequeña seguía insistiendo en que eso era lo que más quería en el mundo: "En mi caso, yo creo que yo ni me acuerdo porque desde muy chiquita, y ya después más grande me acuerdo, que le decía a mi mamá ¿me llevas a la televisión?, de la nada, y mi mamá decía ¿a la televisión?, y le respondía sí, es que yo quiero ser artista y quiero salir en la tele, y mi mamá me decía, sí, mi amor, mañana, como si le dices a tu mamá quiero ser bombero".

Luego, la mamá de Lucero se enteró de que había una audición para un programa de televisión llamado Alegrías de mediodía, al que llevó a su hija para darle el gusto de estar en televisión, sin imaginar que de inmediato la niña sería seleccionada para aparecer en el programa, iniciando así una carrera artística que se ha prolongado por más de 40 años.

Estando en el mundo del espectáculo desde los 10 años y de forma ininterrumpida, Lucero ha crecido frente a todo su público en la pantalla de televisión o en los escenarios musicales. Al poco tiempo de debutar en televisión, comenzó a tomarse muy seriamente su faceta como cantante, confirmando que era su gran pasión. Entonces, gracias a su trabajo duro y talento genuino, logró grabar su primer con tan solo 13 años de edad, volviéndose imparable en la música desde entonces.

Con mucho cariño, Lucero siempre recuerda cada etapa de su carrera. Hace poco, compartió con sus fans en Instagram una foto de antaño durante una mega presentación, conversando sobre su particular vestuario vintage hoy en día, pero muy moderno hace un par de décadas.

"Tengo nostalgia y ganas de verlos, de compartir con ustedes! En mis recuerdos me salió esta fotito de una presentación hace unos añitos en Ecuador 💗. Chequen nada más ese outfit blanco… padrísimo!", escribió al publicar la foto a mediados de febrero, que superó los 35 mil likes.

Y hoy en día, a sus 51 años de edad, la cantante y actriz sigue imponiendo tendencias con cada look. Ahora que el uso de blazers está de moda, mostró en un pasado concierto cómo combinarlo de la forma más elegante: a un conjunto de pantalón satinado lila con un top de seda, sumó un blazer blanco plisado, con puños de gasa y bordado con perlas.

Y tal parece que los blazers llamativos son de los preferidos de Lucero, ya que también en una pasada entrevista en televisión, acaparó las miradas al combinar un pantalón negro ajustado con un ostentoso blazer oscuro bordado con lentejuelas.

