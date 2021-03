Millie Bobby Brown conquista con un mini vestido de mezclilla y fastuosas botas tie-dye multicolor

En 2016, el mundo la conoció interpretando a ‘Eleven’ en Stranger Things. Ahora, a casi un lustro del estreno de la serie, la imparable Millie Bobby Brown no solo está consagrada como una de las actrices favoritas del público gracias al gran talento, carisma y desparpajo que ha demostrado en el fenómeno de Netflix y los subsiguientes proyectos que ha encabezado, también ha conseguido establecerse como un auténtico ícono de moda.

Y es que así como ha enamorado al público desde la ficción, la activista y empresaria lo ha hecho en la vida real con el exquisito sentido fashion que derrocha en cada aparición y por el que además de llamar la atención de maisons de renombre, se ha erigido como clara inspiración a la hora de vestir para los jóvenes en todo el mundo.

Así lo evidencian sus más 40 millones de seguidores en Instagram, una red social donde ha afianzado su estatus como prescriptora de estilo al dar continua cátedra de moda con sus mejores atuendos tanto para quedarse en casa como para sus momentos de celebritie en alfombras rojas y photoshoots, como el que llevó en días recientes precisamente para una sesión de fotos.

Millie Bobby Brown deja huellas de estilo con botas psicodélicas

A través de su cuenta en la plataforma social, Millie Bobby Brown causó furor el pasado 6 de marzo al compartir una serie de imágenes donde aparece luciendo hermosa en un espectacular look vintage con aires rock and roll propio de una fashionista como ella.

En las instantáneas, capturadas por su hermano, Charlie Brown, la nacida en España posa desde una tienda de discos ataviada en un suéter negro con cuello vuelto, acanalado y mangas largas, firmado por Alice + Olivia y un femenino minivestido de mezclilla índigo lavado de silueta baby doll, finos tirantes y una abertura en el top anudado con un lazo de la diseñadora Alexa Chung; aseguró la cuenta en Instagram @milliesclothinghaul.

La famosa de 17 años le dio un giro total a su apuesta de moda jovial, osada y elegante elevándola por completo con la estrella absoluta del look: unas fastuosas botas sobre la rodilla de tacón grueso, punta abierta y poliéster teñido con la técnica tie-dye multicolor, con las que sin duda acertó, balanceando la neutralidad de la ropa con la explosión de color del calzado.

Los espectaculares zapatos con un aire muy de los setenta, que le otorgaron más de 10 centímetros de altura y una tonelada de estilo, pertenecen a la marca Akira y se trata del modelo “What’s Happening”, el cual tiene un costo de alrededor de 60 dólares en la tienda oficial.

Por otro lado, como complementos de este look casual pero muy estiloso, Millie únicamente llevó un anillo para no sobrecargar y remató con un beauty look compuesto por un maquillaje suave que se enfocó en destacar su mirada y una coleta alta siguiendo la estética retro.

De inmediato, las publicaciones causaron un completo revuelo en la red social, donde sus admiradores y compañeros en el mundo del espectáculo no tardaron en expresarle halagos hacia su potenciada belleza natural y original atuendo en miles y miles de mensajes al pie de los retratos.

