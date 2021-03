Todo lo que debes saber sobre la cinta 'House of Gucci', con Lady Gaga y Adam Driver

Una película con estrellas de la talla de Lady Gaga, Adam Driver, Jeremy Irons, Al Pacino, Jared Leto y muchos más está destinada a tener éxito. Bajo la dirección de Ridley Scott ('Gladiador'), 'House of Gucci' llega el 26 de noviembre de este año, con la promesa de llevarse los principales premios en 2022.

La película dramática gira en torno al asesinato de Maurizio Gucci, el nieto del fundador de la popular marca de moda Gucci, una de las más valoradas por los famosos. En 1995, Patrizia Reggiani, expareja de Mauricio, fue condenada por ordenar a un sicario que acabara con la vida del magnate tras descubrir que su esposo le había sido infiel.

Lady Gaga presenta la primera foto oficial de ‘House of Gucci’ Lady Gaga presentó la primera foto oficial de su personaje de Patrizia Reggiani junto a Adam Driver, como Maurizio Gucci.

'House of Gucci' está basada en el libro-reportaje "The House of Gucci" de Marcia Gay Forden. Roberto Bentivegna será el encargado de adaptar la historia en un guion, mientras que Scott dará las órdenes detrás de las cámaras.

Lady Gaga, reconocida mundialmente por sus éxitos musicales, vuelve a la escena cinematográfica tras la aclamada 'A Star is Born' y sus participaciones en 'American Horror Story'. La cantante interpretará precisamente a la protagonista Patrizia Reggiani, mientras que Adam Driver será Maurizio Gucci.

El resto del elenco

El elenco de 'House of Gucci', encabezado por Driver y Lady Gaga, cuenta con un varias estrellas del mundo del cine y del espectáculo, que le dan al filme producido por Metro Goldwyn Mayer (MGM) muchas opciones para ser una cinta brillante.

El legendario Al Pacino ('El Padrino) interpretará a Aldo Gucci. Por su parte, Jeremy Irons ('Race', 'Assassins Creed') será Rodolfo Gucci, padre de Maurizio, mientras que Jared Leto ('Dallas Buyers Club') encarnará el papel de Paolo Gucci.

Camille Cottin, Jack Huston y Reeve Carney completan el elenco de 'House of Gucci', que se estrenará en los cines el 26 de noviembre de este año.

