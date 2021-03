Cobra Kai: Este es el actor que consideraba que a Ralph Macchio y William Zabka se les había subido la fama a la cabeza

Para Xolo Madueña inperpretar a Miguel ha sido un sueño hecho realidad y ahora más que Cobra Kai temporada 4 está más cerca que nunca, pues a través de esta historia de Netflix que honra a Karate Kid ha descubierto un universo repleto de disciplina, responsabilidad y éxito. Pero lo que nunca imaginó es que sus protagonistas Ralph Macchio y William Zabka se convirtieran en sus mentores y grandes amigos.

Y es que en una reciente entrevista, el joven comentó que antes de estar inmerso en este escenario, veía a estos actores como lejanos, "chocantes" y que la fama se les había subido a la cabeza, Razón por la que al saberse parte del elenco sentía temor de entablar una conversación con ellos.

Este es el actor de Cobra Kai temporada 4que consideraba que a Ralph Macchio y William Zabka se les había subido la fama a la cabeza

Esta declaración sorprendió a la fanaticada que pensaba que el joven tenía un mejor conocimiento sobre estas estrellas tam emblemáticas para el cine y la televisión, pero a su criterio, al considerarlos tan importantes tenía una imagen errada sobre ellos y que fue descubriendo desde el primer día que los conoció.

"Para ser bastante honesto, pensé: 'Oh, estos tipos van a ser unos idiotas. Se hicieron tan famosos cuando eran tan jóvenes, no hay manera…', pero incluso en ese primer día, fueron tan jodidamente acogedores. Es mucho más agradable trabajar con personas que son respetuosas que idiotas", dijo Maridueña al portal Page Six en le que además señaló que es un fan no solo de sus trabajos, sino de su personalidad y relevancia en le mundo del espectáculo.

El papel de Miguel llegó a su vida para también darle un giro significativo en su carrera, pues considera que le permitió expresar el lado humano y sensible que pocos lograron expresar a través del casting en el que participó y que le permitió entrar directamente a esta serie. También da crédito a sus padres quienes siempre le han apoyado en su carrera y le han permitido mantener los pies en la tierra.

Revelaciones de un joven disciplinado y seguro de su futuro

"Uno de los grandes puntos de venta fue que mi madre me dijo: 'Oye, si quieres actuar, es genial, pero me aseguraré de que no te caigas en el fondo', porque supongo que cuando Comenzó, muchos niños actores se estaban volviendo locos. Creo que, como cualquier padre, no quieres eso para tu hijo", dijo.

De esta forma, Xolo muestra cómo poco a poco ha ido avanzando y tomando un importante protagonismo dentro de esta historia que enaltece las artes marciales. Además, aseguró que así como sus compañeros han recibido críticas por sus personajes, él por el contrario ha sentido mucho apoyo y aceptación con su interpretación. "Los comentarios que recibí durante más tiempo fueron: '¿Cuándo vas a salir de la cama del hospital?' Afortunadamente, la gente puede descansar ahora que salí del coma", añadió.

Con esto, queda claro que Maridueña está seguro de su rol en esta producción que desde el estreno de su primera temporada solo ha recibido halagos y buenas críticas por parte de los expertos y figuras como Macchio y Zabka quienes aplauden el talento de las nuevas generaciones que les han permitido avanzar y hacer una versión que no pierde la esencia y motivación de Karate Kid.

