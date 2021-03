Primera imagen del "renacido" Macaulay Culkin en el rodaje de la décima temporada de American Horror Story

Sus papeles en 'Home Alone' y 'Home Alone 2' como el pequeño pero irreverente Kevin McCallister y de protagonizar 'Richie Rich' cuando era un niño, llevaron a la fama a Macaulay Culkin, pero en los noventas jamás hubiera imaginado que todo se le iba a ir de las manos.

Culkin es el primer ejemplo de niño actor por excelencia que triunfó muy joven pero que se descarriló en el camino. Si bien fue una auténtica estrella durante su infancia, sus problemas familiares, una adolescencia problemática y sus adicciones con drogas y alcohol acabaron con una prometedora carrera.

Pero ahora, con 40 años, Kevin McCallister parece estar atravesando por un "renacer". Sus últimas fotos en su cuenta de Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores, son totalmente diferentes a las filtradas por medios de comunicación en las que se veía deprimido, cansado y consumido por los vicios. Ahora, el pequeño Richie Rick, ya no tan pequeño, tiene una nueva y gran oportunidad en la industria.

Macaulay Culkin, el gran fichaje de AHS

Macaulay Culkin ha seguido viviendo de la actuación, pero no ha estado en producciones que hayan marcado tendencias. Las más recordadas son 'Will and Grace' como Jason Stowne, 'Robot Chicken' y 'Zoolander 2'.

Ahora, el actor será parte del elenco de la aclamada 'American Horror Story' (AHS), que llega a su décima temporada y que renueva su reparto con la llegada de Culkin. Ryan Murphy, creador y productor de la ficción, publicó una fotografía en su cuenta de Instagram en la que aparece el actor junto a Leslie Grossman, quien le da vida a Margareth Booth en AHS.

"Algo perverso se aproxima", escribe el autor.

Murphy, además, compartió una imagen que adelanta lo que podremos ver en la temporada 10 de 'American Horror Story', una captura tenebrosa y que genera miedo durante su rodaje.

Aún no se conocen detalles sobre el papel que interpretará Macaulay Culkin, pero al verlo con Grossman en la foto, podríamos imaginar que se trate de su nuevo aliado. La décima temporada de 'AHS' aún no tiene título, pero en su reparto estarán Billie Lourd, Sarah Paulson, Evan Peters, Adina Porter, Lily Rabe, Angelica Ross, Finn Wittrock y Frances Conroy.

