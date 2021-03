Maite Perroni revela cómo entró a RBD aunque "no cantaba ni en la regadera"

En el año 2004, aterrizó en la pantalla chica Rebelde, una de las telenovelas juveniles más exitosas de todos los tiempos que fungió como plataforma para el estrellato internacional a su sexteto de protagonistas: Anahí, Dulce María, Christopher Uckermann, Alfonso Herrera, Christian Chávez y Maite Perroni, quien a diferencia de sus compañeros, ya reconocidos en la televisión mexicana, apenas debutaba como actriz en esta producción de Pedro Damián que se ganó el corazón de toda una generación de jóvenes alrededor del mundo.

Cuando Perroni llegó al reparto de este remake del melodrama argentino Rebelde Way proveniente del Centro de Educación Artística de Televisa (CEA), la incipiente actriz se sintió afortunada pero nunca imaginó que su participación en su primera telenovela no solo la llevaría hasta los hogares de México a través de un televisor, sino también a cantar en el escenario de un sinnúmero de países frente multitudes como parte de RBD, el grupo musical que se derivó en la exitosa trama.

Y es que, de acuerdo a ella misma, nunca antes había cantado. Ni siquiera lo hacía en la ducha, pero la “suerte” la acompañó desde el inicio: primero logró ganarse el papel de la entrañable ‘Lupita Fernández’ en la ficción y después, un segundo e inesperado golpe del destino haría que le dieran la oportunidad de sumarse a la agrupación que al principio la conformarían solo cinco integrantes.

¿Cómo llegó Maite Perroni a RBD?

Maite Perroni aceptó el reto y lo demás es la historia que todos conocemos, pero la estrella de Rebelde y RBD no olvida como esta serie previa de afortunados acontecimientos fungieron a su favor y le abrieron el camino para formar parte de uno de los fenómenos televisivos y una de las agrupaciones pop más importantes de las últimas dos décadas. Así lo recordó en una entrevista al programa Hoy el año pasado.

"Mi primer proyecto, por suerte, fue Rebelde. Eso sí que fue regalo del cielo. Yo venía del CEA, hice una audición, me dieron callback y ya después me dieron la noticia que me quedé en el elenco", contó en la plática virtual que sostuvo con la conductora Andrea Legarreta en noviembre de 2020.

En aquella conversación, Perroni develó que su personaje inicialmente solo estaría en la trama durante 6 meses, pero los planes cambiaron cuando gracias a su gran interpretación fue ascendida al reparto central y poco después, se ganó su lugar como el sexto miembro del grupo RBD, mismo que a comienzos del milenio causó un absoluto furor en varios países del mundo, en especial, en Latinoamérica.

"Cuando decidieron que el grupo iba ser de 6 integrantes, empezaron a hacer una mini audición entre las demás actrices del cast", develó Maite, quien aunque hizo su prueba, no esperaba ser elegida porque nunca antes había cantado. “Ahí tuve la suerte de que me tocara porque yo no cantaba ni en la regadera, ahí fui entendiendo el autotune", rememoró entre risas, haciendo referencia al procesador que modifica la voz y enmascara los errores al cantar.

Fue así que Perroni comenzó a desarrollar esta faceta artística que potenció la fama que ya tenía por su participación en el melodrama de Televisa al lado de Uckermann, Chávez, Herrera, Anahí y Dulce María, con quienes vivió en lo más alto de la cumbre de la fama con RBD, una apuesta musical cuyo éxito se equipara al de pocos.

¿Qué pasó con Maite Perroni tras Rebelde?

Después de Rebelde, la originaria de Ciudad de México prosiguió desarrollando su carrera artística. Hoy, a más de tres lustros de la exitosa telenovela y a sus 38 años de edad recién cumplidos, cuenta con participaciones en más de 20 proyectos como actriz, que incluyen telenovelas, series y películas.

Asimismo, pese a que no cantaba cuando arrancó su trayectoria, años después de lo aprendido en la agrupación que entró en un hiatus en su mejor momento en 2008, comenzó a forjarse una carrera como solista.

De igual forma, el pasado 26 de diciembre, fue parte de otro momento histórico al sumarse al tributo a RBD que lideró junto a otros tres integrantes del sexteto original: Anahí, Uckermann y Chávez. Por distintos motivos, Dulce María y 'Poncho' Herrera dijeron “paso” al reencuentro celebrado con un rotundo éxito a través de las plataformas digitales debido a la pandemia.

