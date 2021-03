Netflix empieza a tomar medidas contra el uso de cuentas compartidas: detalles y reacciones de usuarios

"¿Me prestas tu cuenta de Netflix?", "¿Podría usar este fin de semana tu perfil de Netflix para maratonear?", "Solo veré un capítulo, ¿me prestas tu pantalla?". Esas preguntas parecen haber terminado en los suscriptores y usuarios del gigante del streaming.

La plataforma ha comenzado a probar una medida provisional para acabar con el uso no autorizado de la información de inicio de sesión de una cuenta, evitando que varias personas pueden utilizar el mismo perfil. Si bien es una medida que está en periodo de prueba, parece que será definitiva.

Es —o era— muy común en el mundo entero que grupos de amigos y familiares compartan los gastos de una cuenta de la plataforma de streaming, ya que permite el uso de varias pantallas o perfiles.

Para Netflix, la medida es contra "el uso indebido y no autorizado de credenciales mediante esta habitual práctica". Una fuente de la compañía de la gran N explicó su postura a 'TVLine'.

