Laura Flores retoma su carrera musical y revela un momento que le cambió la vida

Laura Flores vive momentos de cambios en su carrera profesional y vida personal.

La actriz de 57 años decidió retomar su carrera musical, gracias a su participación en ¿Quién es la máscara?

"No soy de reguetón, a lo mejor ya estoy fuera de onda, pero tuve muchos prejuicios atravesados antes de querer retomar mi carrera", dijo Laura Flores.

Agregó, "a partir de que empiezo a participar en ¿Quién es la máscara?, me dieron las ganas de regresar a la música. Me divertí como una niña chiquita y canté cosas muy diversas como Savage love".

La actriz que participa en la telenovela Fuego ardiente decidió grabar el video de su nuevo tema Absurda libertad.

"Hicimos un paquete de canciones, Ricardo Robledo y yo, nuestra punta de lanza es Absurda libertad; lo que quería es cantar canciones mías".





Laura Flores reveló que está aprendiendo sobre los nuevos cambios en la industria musical.

"Este disco, realmente no es un disco, se nota que soy de la vieja escuela (risas), porque estoy diciendo que es un disco, pero yo creo que hoy en día como viene la tecnología algunos compañeros lo que están haciendo es sacar una canción, un video y lo promueves a través de las redes sociales".

Sobre la decisión de retomar la música adelantó:

"Han sido muchos años de no estar en la música, muchos años en los que me dediqué nada más a la actuación, a la familia, a los perros y al mundo de los negocios; también te voy a decir, viví como un tiempo de bloqueo, no me traumé, no me dijeron algo feo… simplemente sentí que le mundo de la música, de alguna manera estaba muy lejano a mí".

Playboy, el pasado que afectó su presente

Laura Flores confesó sobre un momento del pasado que mercó su presente.

Recordó que en 1991 posó desnuda para la revista Playboy, lo cual nunca pensó que repercutiría en su vida familiar.

"Te voy a contar una historia, cuando hice Playboy en 1991 estaba soltera y sin hijos. Cuando mi hija María estaba en secundaria, estoy hablando de hace siete años, resulta que unos niños se dieron cuenta que yo había salido en la revista y empezaron a a hacerle bullying a mi hija, fue una experiencia muy triste para mí y no supimos cómo enfrentarla".

Añadió, "me dolió mucho ver las consecuencias a largo plazo que no me di cuenta en su momento. No sabía que esto le iba a ser daño a mi hija, la explicación que le ofrecí fue una disculpa, porque hoy este momento de mi vida y algo de mi pasado le afectó. Ahora no lo haría, si he de ganar en mi vida será por mi música, la actuación, mis perritos y nada más. No volvería a desnudarme".

Admira a Erika Buenfil

La actriz sabe que hay que renovarse en esta carrera y aprender de las herramientas tecnológicas.

"Una cámara es muy peligrosa, una herramienta social es muy peligrosa es como una pistola que tienes que saber cómo usarla y tener mucho cuidado. Creo que las redes sociales son muy divertidas, el TikTok es para divertirse no importa que edad tengas".

La cantante reveló, "me encanta que Erika Buenfil sea la reina del TikTok,me encanta la cantidad de fans que tiene y haya encontrado una veta en su carra profesional que le esté dando, que le ha monetizado a ella y mucha gente más… ¡Ojalá yo tuviera esa suerte!".

Las claves de su carrera

Acoso. "Realmente, si lo sufrí, fue muy superficial al grado que no me afectó, eso tipo de agresión sexual no me tocó vivirlo; la ambición no podía pasar el respeto hacia mi persona. Soy madres de 4 hijos, dos de ellos hombres y mi misión como madre es que respetan y valoren a las mujeres.

Vivimos en un mundo y sociedad machista, no debería suceder".

Covid. La actriz ya recibió su primera dosis de la vacuna en Estados Unidos, donde radica con su familia.

Empresaria. Laura Flores tiene un negocio dedicado al cuidado de los perros: " En mayo inicio como técnico veterinario, que es como decir enfermera veterinaria para entender a la raza canina y los gatos".

Carrera. A sus 58 años de edad y 46 de carrera artística, dice, "al analizar los tropiezos y pasos afortunados, veo que siempre fui muy luchona y trabajadora, pero ya no tengo la energía que tenia a los 20años, pero sigo con mucho respeto a esta carrera".

