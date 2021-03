Mira cómo luce hoy 'Luisito', el hermano menor de Lucero en "Los parientes pobres”

En 1993, Lucero y Ernesto Laguardia debutaron como pareja protagónica en la telenovela Los parientes pobres, una historia producida por Carla Estrada para Televisa que acaparó por completo el gusto del público con la historia de ‘Margarita Santos’, una noble y bondadosa joven que habita cómodamente junto a sus padres y sus hermanos en un pueblo llamado San Gabriel hasta que su acaudalada familia queda en la ruina y sufre el desmoronamiento de su vida perfecta.

En la trama, grabada en preciosos parajes mexicanos y con un elenco en el que convergieron veteranas e incipientes estrellas, la cantante e intérprete de 'Margarita' tenía tres hermanos, siendo el menor un jovencito llamado ‘Luisito’, encarnado por el entonces adolescente José María Torre.

Así luce hoy ‘Julianita’, la hermana de Lucero en "Los parientes pobres" La actriz detrás de este personaje actualmente tiene 56 años.

Con apenas 15 años, el actor mexicano de origen salvadoreño se destacó interpretando con maestría a este tierno personaje que se robó el corazón el público con sus intervenciones pese a que no fueran tan trascendentales en la historia. Desde entonces, han pasado más de 27 años en los que Torre se ha convertido en un atractivo y consagrado histrión con una prominente trayectoria artística en el mundo del espectáculo.

El cambio de ‘Luisito Santos’ a más de 27 años de Los parientes pobres

Luego de su impecable actuación en Los parientes pobres, José María Torre Hütt continuó imparable desarrollando su carrera artística. Y es que gracias a su extraordinaria personificación en la producción de Estrada, logró encadenar un proyecto tras otro en el medio artístico mexicano, donde debutó como actor en el melodrama Mi segunda madre (1989) con solo 11 años de edad.

"Luisito" y "Julianita" de "Los parientes pobres". / Captura video

Es así que en los años transcurridos tras desprenderse de la piel del pequeño ‘Luisito Santos’, el intérprete ha participado en al menos más de 20 exitosas producciones para la pequeña pantalla.

En el mundo de las telenovelas, ha sido parte de elenco de Agujetas de color de rosa (1994), Luz Clarita (1996), Mi pequeña traviesa (1997), Primer amor… a mil por hora (2000), La intrusa (2001), Salomé (2001-2002), Duelo de pasiones (2006), Corona de lágrimas (2012-2013), Dueños del Paraíso (2015), Guerra de ídolos (2017), Señora Acero (2016-2017) y El Juego de las Llaves (2019), por mencionar algunas.

José María Torre como "Toño" en "Mi pequeña traviesa". / Captura video

En este género, aunque no ha tenido el papel central, ha conquistado dando vida a personajes emblemáticos en la TV que se han quedado con un pedazo del corazón de los espectadores como ‘Roberto Morelli’, el abogado que encarnó en el exitoso melodrama Por amar sin ley (2018-2019) y Médicos, línea de vida (2019), teniendo con este papel sus últimas apariciones en la pequeña pantalla.

A lo largo de su carrera, también se ha unido al reparto de series y programas unitarios como Mujer, casos de la vida real (1997-2003), XY. La revista (2012) y Gossip Girl: Acapulco (2013).

En cuanto al cine, ha destacado con actuaciones en películas como El efecto tequila (2010), Seres: Génesis (2010), Después de Lucía (2012), Daniel & Ana (2009), Más negro que la noche (2014), El crimen del Cácaro Gumaro (2014) y, más recientemente, Locas por el cambio (2020); según su perfil en Imdb.

La vida actual del José María Torre, el eterno ‘Luisito’ de Los parientes pobres

En la actualidad, José María está convertido en todo un guapo hombre de 43 años que además de ser un reconocido y querido actor, se desempeña exitosamente como productor, empresario y diseñador de modas.

Sobre esta última faceta, desde siempre ha sentido una afinidad y pasión por la moda que corre por las venas de su familia, pero no arrancó oficialmente su carrera como diseñador sino hasta que se dio cuenta de que nunca le darían la oportunidad de ser el galán de una telenovela por su aspecto.

Según contó en una entrevista con Aurora Valle para su programa Confesiones, en su adolescencia iba muy bien en Televisa pero cuando se dio cuenta de que él no tenía el físico de “galán de telenovelas”, se preocupó.

“No tengo la estatura, los músculos, (no soy) el guapo guapísimo… y me preocupé porque dije ‘no soy lo que la empresa le apuesta para ser un protagonista”, confesó. “Me ‘bajoneé’ obviamente, pero tenía la edad para decir ‘¿qué es lo que tengo qué hacer?”.

Fue así que tras tener esa epifanía y cansado de siempre ser “el hermano del protagonista”, pidió en su siguiente telenovela, que fue Primer amor a mil por hora, diseñar todo su vestuario y el productor Pedro Damián se lo permitió.

“Hago al ropa de este personaje, ya yo tenía una pequeña marquita que estaba haciendo para mis amigos y para mí, (…) y me fue tan bien que decidí hacer un poquito más grande lo que estaba haciendo de moda. Entonces fue cuando puse la tienda y empecé a hacer desfiles”, relató el nacido en Ciudad de México.

Hoy por hoy, es diseñador un especialista en ropa para hombres que tiene su propia marca Casablanca Atelier, cuyas exclusivas prendas vistió para dar vida a su personaje en Por amar sin ley.

Por otro lado a través de redes sociales como Instagram, el también actor de teatro cuenta con más de 450 mil seguidores a los que mantiene al día con todos sus proyectos y les comparte vistazos a su vida personal, sus viajes y su enorme, sólida y unida familia.

También presume continuamente sus elegantes y acertados atuendos para toda ocasión y su físico esculpido gracias a una disciplinada rutina de entrenamientos.

En cuanto al terreno sentimental, el eterno ‘Luisito’ de Los parientes pobres, quien ha sostenido romances con estrellas como Paulina Rubio, Bárbara Mori, Irán Castillo, Camila Sodi, entre otras, aparentemente está soltero.

Y aunque sí quiere ser papá, con más de 20 sobrinos, no tiene prisa para hacerlo.

"Las épocas están cambiando radicalmente y honestamente no tengo prisa, aunque, ojo, sí quiero ser papá. Si fuéramos dos hermanos la presión sería brutal, pero tengo otros 10 hermanos que están teniendo hijos cada mes, entonces, o hay presión de este lado", confesó riendo, en una entrevista exclusiva a la revista Clase, el hermano de Andrea, Fátima, Lucía, Paola, María, Suzel, Julián, Mariano, Carlos, José María y Juan Álvaro.

Por otro lado, uno de los más recientes emprendimientos del empresario fue el lanzamiento a finales de 2019, junto a su hermano Juanchi, de una línea de joyería hecha a mano y fabricada con plata mexicana llamada "Cristeros".

Al presente, José María tiene aún mucho para dar pero mientras vuelve a la pantalla chica, el público puede revivir su actuación como ‘Luisito’ en Los parientes pobres gracias a la retransmisión del melodrama por el canal Tlnovelas de lunes a domingo a las 12:00 a. m., con repetición a las 5:10 de la madrugada.

Te recomendamos en video: