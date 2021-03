Así fue el esperado reencuentro entre ‘Betty’ y ‘Don Armando’ a casi 22 años de “Yo soy Betty, la fea”

Hace poco más de 21 años, el 25 de octubre de 1999, se estrenó por la televisión colombiana Yo soy Betty, la fea, una historia escrita por Fernando Gaitán que acaparó arrolladoramente con el gusto del público al punto de convertirse en un auténtico fenómeno televisivo a nivel mundial que lanzó al estrellato a sus protagonistas y los consagró como actores: Jorge Enrique Abello y Ana María Orozco.

A pesar que tras el desenlace de la entonces inusual trama ambos continuaron desarrollando exitosas carreras artísticas por separado, desde entonces Abello y Orozco son reconocidos como los eternos ‘Beatriz Pinzón’ y ‘Don Armando Mendoza’, sus respectivos personajes en la telenovela reconocida hasta la fecha como la más exitosa en la historia de la televisión por el Guinness Records.

Por ello, cuando el intérprete del presidente de Ecomoda anunció que sostendría un reencuentro virtual con la actriz detrás de la entrañable ‘Betty’, los fans en todo el mundo del melodrama emitido con éxito en más de 180 países, doblado a al menos 25 idiomas y con casi 30 adaptaciones no pudieron evitar estallar de la felicidad al saber que volverían a verlos juntos en una pantalla diferente.

Protagonistas de Betty, la fea causan furor en redes sociales con inédito encuentro

A través de la cuenta en Instagram de Abello, los actores se reunieron el pasado 3 de marzo a través de un vivo por la red social donde, como pocas veces, compartieron anécdotas y además esclarecieron algunas dudas de los amantes de Betty, la fea, como si llegaron a enamorarse durante la grabación

El encuentro, en el que dieron cuenta de la camaradería, amistad y hasta química que sigue presente entre ellos a más de dos décadas desde que vivieron un inolvidable romance en la ficción, se dio como parte de la primera transmisión de Night, Night, un espacio que Jorge Enrique inauguró ese día con la visita especial de Orozco, quien se conectó desde su país de residencia actual: Argentina.

Al comienzo, la eterna rival de amores de ‘Marcela Valencia’, quien se cuajaba de la risa con cada ocurrencia de su paisano, aprovechó la oportunidad para agradecer a las personas que la siguen en redes sociales aunque no es muy diestra con estas.

"De verdad que la invitación tuya (la de Jorge) me emociona mucho y quiero agradecer a todas y todos los mensajes que me mandan todo el tiempo, son de un amor, de un cariño, que siempre los leo, no estoy en la jugada de redes, pero les agradezco muchísimo", manifestó Orozco, según recogió la revista Quién.

Durante la plática, ambos rieron recordando sus vivencias y destapando sus recuerdos como la vez que ella se vistió de hada por su cumpleaños y sorprendió gratamente a Abello o cuando Ana le obsequió un libro de Tim Burton de su propiedad, específicamente The Melancholy Death of Oyster Boy & Other Stories, porque el director es su preferido.

"Debe de tener unos 10 años, es un tesoro que yo guardo porque no es un libro que Anita compró, le pertenecía a ella y eso me parece a mí muy lindo, tiene historias muy bonitas y una belleza de dibujos, con el humor de Tim Burton, y de alguna manera la palabra melancolía me trae a ti", rememoró.

Por su parte, más adelante, la histrionisa compartió detalles pocos conocidos sobre ella como que es buena leyendo la carta astral, demostrando así su fascinación por la astrología. De hecho, justo cuando iba a explicar qué era Mercurio retrógrado tuvo fallas en la conexión y Abello hizo un “pacto” con el fenómeno para recuperar el internet; reseñó el medio citado.

Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello se conocieron mucho antes de Betty, la fea

Una vez que volvieron a estar en línea, ambos comenzaron a conversar sobre la que primera vez que se vieron en la vida y resulta que no fue en el set de RCN donde se grabó Yo soy Betty, la fea, como muchos pudieron haber pensando.

"Fue hace muchísimos años, estaba en Villa de Leyva en una tienda y entraste tú con tus cacheticos, tu pelo crespo largo, morenita, unos ojos enromes, una cosa divina, alucinante. Pediste algo y te fuiste; pensé: '¡Wow! qué niña divina, la quiero conocer' porque yo ya te había visto actuando; Ana María actúa desde muy chiquita. Tú nunca supiste que yo estaba parado en esa tienda y que te vi, faltaban como 10 años para hacer Yo soy Betty, la fea”, reveló el también director.

Mientras, Ana relató: "Te recuerdo parado en un lugar, serio, flaquito y con un gabán largo".

Posteriormente, ahondaron en diversos temas que permitieron a los usuarios mirar más al interior de ambos, hacia una faceta muy íntima sobre sus preferencias, estilo de vida y su forma de ser; un lado que pocas veces habían mostrado y que solo sale a relucir cuando conversan dos amigos cercanos. Asimismo, el artista aplaudió como el mundo la adora y la cuestionó sobre sus inicios en la actuación.

¿Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello se gustaron en la vida real mientras grababan Betty, la fea?

Ana develó que comenzó a actuar con un rol menor de una pequeña que le gustaba jugar el fútbol; después apareció en varios programas infantiles e hizo muchos castings más, consiguiendo varios papeles hasta que llegó a su vida Yo soy Betty, la fea.

Ya casi para finalizar la charla, recordó precisamente su personaje más famoso hasta la fecha. “Betty' es 'Betty', está siempre presente, nos ha dado tanto. Es una parte de mi vida, convivo con 'Betty", aseguró.

Por último, finalmente resolvieron la duda que ha carcomido a millones desde 1999: ¿Alguna vez se sintieron atraídos hacia el otro?

“¡No! Yo lo quería ahorcar porque yo tratando de ser seria y éste haciendo chistes todo el tiempo. Con 'Georgie' hemos sido muy amigos, muy compañeros, pero hay amor y cariño enorme", contestó ella con gran sinceridad. Ante su respuesta, el actor de ‘don Armando’ replicó que era porque él “molestaba mucho".

“¡Divino este live! ¡Esperábamos todos este momento y se nos cumplió!”, “Me encantó, ¡me emocioné muchísimo! ¡Los mejores eternos e irremplazables Betty y Armando!”, “Esto fue lo mejor que me ha pasado en la vida”, “Jorge y Ana, queremos otro en vivo. ¡Tan divinos!” y “Jorge, gracias, gracias por este live, estuvo maravilloso, espectacular, increíble, y sobre todo gracias por cumplir el sueño de verlos juntos, a ti y a Anita”, fueron algunas reacciones a la inédita transmisión.

Cabe destacar que aunque este encuentro fue único, no es el primero que los actores han sostenido tras el final de Yo soy Betty, la fea.

Mira el live completo aquí:

